Gas, l’Olanda alza bandiera bianca: abbandonato l’obiettivo di riempire gli stoccaggi prima dell’inverno

I Paesi Bassi non raggiungeranno l’obiettivo di riempire i siti di stoccaggio del gas naturale in vista dell’inverno, hanno affermato mercoledì gli operatori delle reti del gas, in quello che rappresenta uno dei primi segnali concreti che l’Europa potrebbe avere difficoltà a garantire un approvvigionamento sufficiente per un inverno rigido.

Gasunie, l’operatore olandese della rete del gas, mercoledì ha avvertito che il Paese non raggiungerà l’obiettivo di disporre di una fornitura di gas pari a 115 terawattora (TWh).

In risposta alle recenti notizie riportate dai media sullo stato del riempimento dei depositi, Gasunie ha affermato che «alla luce degli ultimi sviluppi, i Paesi Bassi non raggiungeranno più l’obiettivo di riempimento precedentemente fissato per questo inverno (115 TWh) – che corrisponde a circa la metà del consumo di gas olandese».

L’obiettivo di riempimento proposto da Gasunie Transport Services (GTS) – una controllata al 100% di Gasunie – era stato stabilito sulla base della quantità di gas necessaria durante l’inverno più rigido degli ultimi 30 anni.

Sebbene l’obiettivo non sia più raggiungibile, l’operatore ha precisato che ciò non significa necessariamente che i Paesi Bassi non disporranno di una fornitura di gas sufficiente per l’inverno o che la sicurezza dell’approvvigionamento sia a rischio.

«Questa situazione implica che, in assenza di ulteriori misure politiche, i Paesi Bassi non siano sufficientemente preparati per uno scenario in cui l’inverno dovesse rivelarsi uno dei più rigidi», ha affermato Gasunie. Del resto la società non poteva permettersi di seminare panico.

L’operatore della rete del gas sta attualmente valutando come mantenere l’approvvigionamento di gas il più elevato possibile, alla luce del drastico cambiamento della situazione geopolitica e delle condizioni di mercato verificatosi nell’ultimo semestre, e come prevenire ulteriori pressioni al rialzo sul mercato del gas e sui prezzi.

In tutta Europa, gli attuali livelli delle scorte sono ai minimi degli ultimi 17 anni e l’offerta disponibile per l’acquisto è più limitata rispetto a quanto non fosse prima dell’inverno 2022/2023, poiché i flussi di GNL dal Qatar sono ora in gran parte interrotti a causa della crisi dello Stretto di Hormuz.

I livelli di stoccaggio del gas nell’UE, attualmente al 63% della capacità, sono inferiori alla media quinquennale dell’80% e anche inferiori al 76% registrato nello stesso periodo dell’anno scorso. Solo L’Italia, con riserve già all’81,9% è sulla media, mentre, ad esempio, la Germania è attorno al 50%.

«Al ritmo attuale, sarà difficile per l’UE raggiungere anche l’obiettivo di stoccaggio più basso del 75% prima della stagione di riscaldamento. Ciò aumenta la probabilità di acquisti forzati, incrementando il rischio di rialzo dei prezzi del gas», hanno scritto questa settimana gli strateghi delle materie prime di ING Warren Patterson ed Ewa Manthey in una nota . Si preannuncia un inverno molto costoso o molto freddo per il Vecchio Continente.