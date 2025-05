Una società petrolifera di non grandi dimensioni sta per fare un bel salto produttivo. La società energetica portoghese Galp prevede che la sua produzione di petrolio in Brasile aumenterà del 40% nei prossimi anni, grazie all’avvio della produzione di un nuovo importante giacimento nel 2025, ha dichiarato Nuno Bastos, EVP Upstream.

Attualmente, Galp detiene partecipazioni in diversi giacimenti petroliferi nelle acque profonde del bacino di Santos, nel prolifico strato di pre-salto al largo del Brasile. La produzione dell’azienda portoghese in Brasile è attualmente di circa 110.000 barili di petrolio equivalente al giorno (boepd).

Il previsto avvio del giacimento di Bacalhau, gestito dalla norvegese Equinor, è destinato a incrementare significativamente la produzione di petrolio e gas di Galp in Brasile.

Petrogal Brasil, una joint venture tra Galp (70%) e Sinopec (30%), detiene una partecipazione del 20% in Bacalhau , che avrà una capacità produttiva di 220.000 barili al giorno (bpd). Equinor e i suoi partner nel giacimento hanno stimato che ci sono più di 1 miliardo di barili di riserve recuperabili per la Fase 1 dello sviluppo di Bacalhau.

“Una volta che la FPSO raggiungerà il plateau nei prossimi anni, la produzione di Galp in Brasile aumenterà di circa il 40%”, ha dichiarato Bastos alla Reuters a margine di un evento sull’energia.

Gli investimenti di Galp nel primo trimestre del 2025 sono stati pari a 334 milioni di dollari ( 295 milioni di euro ), la maggior parte dei quali destinati alla valutazione dei giacimenti al largo della Namibia, allo sviluppo del progetto Bacalhau e alla trasformazione della raffineria di Sines in Portogallo per la produzione di idrogeno e biocarburanti.

Bacalhau è solo uno dei numerosi nuovi progetti offshore brasiliani che sono stati avviati o stanno per essere avviati, rendendo il Brasile uno dei produttori non-OPEC+ con la maggiore crescita della produzione di petrolio insieme agli Stati Uniti.

All’inizio di questa settimana, TotalEnergies ha annunciato il primo petrolio dalla quarta fase di sviluppo del giacimento Mero nel blocco Libra, nell’area pre-salt del bacino di Santos. Questo avvio porta la capacità produttiva totale di Mero a 770.000 bpd attraverso cinque unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO).

E pensare che una volta GALP era controllata da ENI che , circa 1o anni fa, ha dismesso completamente la propria partecipazione.