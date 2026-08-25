Fuga da Pechino: Google azzera la produzione in Cina entro il 2027. Ecco cosa rischiano i colossi dell’hardware

La rottura geopolitica tra Washington e Pechino ha raggiunto il punto di non ritorno per le catene industriali occidentali. Google ha comunicato ai propri fornitori una decisione radicale: entro il 2027 sposterà il 100% della produzione di smartphone Pixel, smartwatch e auricolari fuori dai confini cinesi.

La produzione traslocherà interamente verso il Vietnam e l’India. Una mossa che dipende da problemi di indipendenza strategica delle catene logisitiche e di sicurezza.

La mossa di Alphabet: perché scappare adesso?

Per anni le multinazionali hanno seguito la formula del “China+1”, aprendo stabilimenti secondari senza mai tagliare il cordone con Pechino. Mountain View sceglie invece la rottura netta. Il motivo è duplice: sicurezza strategica e corsa senza freni all’intelligenza artificiale.

I dispositivi Pixel non sono più un semplice esperimento hardware. Oggi rappresentano il veicolo materiale con cui Google porta il suo modello di intelligenza artificiale, Gemini, nelle mani dei consumatori. Rimanere esposti a eventuali blocchi doganali o ritorsioni commerciali cinesi significherebbe paralizzare la diffusione della propria tecnologia proprietaria.

Il 2026 ha fatto da banco di prova. Lo sviluppo e l’ingegnerizzazione da zero del Pixel 11 sono avvenuti con successo in Vietnam, dimostrando che l’ecosistema del Sud-Est asiatico è maturo anche per i processi e le progettazioni più complessi.

Il vantaggio di Google rispetto alla trappola di Apple

Perché Google riesce dove la concorrente Apple fatica enormemente? Il motivo è commerciale, legato anche alle scelte di mercato delle due diverse società.

Fattore chiave Google (Pixel) Apple (iPhone) Mercato interno cinese Nessuna vendita ufficiale Mercato vitale e insostituibile Volumi annui stimati Circa 13 milioni di unità Oltre 220 milioni di unità Rischio ritorsione locale Nullo per l’hardware Elevatissimo su vendite e negozi Infrastruttura di arrivo Sfrutta la filiera Samsung in Vietnam Costretta a costruire da zero

Apple non può abbandonare Pechino senza rischiare il boicottaggio delle vendite interne. Google, non vendendo telefoni in Cina, non ha ostaggi da difendere. Inoltre, sfrutta le reti industriali già create da Samsung, che ha chiuso la produzione cinese nel 2019 trasferendosi in Vietnam. Google ne segue la strada, Apple non può: come gli USA sono gelosi delle proprie tecnolgoie, allo stesso lo sono i cinesi.

La crisi dei chip e la forza contrattuale

Sullo sfondo c’è un’altra emergenza: la carenza e l’impennata dei prezzi delle memorie DRAM e flash, assorbite dai data center dedicati all’intelligenza artificiale. Mentre i produttori cinesi minori tagliano le stime di vendita per via dei costi proibitivi dei componenti, Google punta a far crescere le consegne dell’8-10%.

Per spuntare prezzi migliori dai colossi dei semiconduttori (come Samsung, SK Hynix e Micron), Alphabet usa un’arma economica formidabile: unifica gli ordini dei chip per i telefoni con le gigantesche commesse per i propri server cloud. Chi compra miliardi di chip per l’infrastruttura globale ottiene sconti che i fabbricanti di soli smartphone possono solo sognare. Questo però richiede che le consegne non avvengano in Cina, dove una società americana non pensa sicuramente di creare dei data center.

Le ricadute sull’economia reale

Questa ritirata conferma che la globalizzazione senza vincoli è finita. La produzione reale cerca rifugi sicuri in Paesi con governi allineati o pragmatici.

India e Vietnam incassano investimenti industriali pesanti, posti di lavoro qualificati e trasferimento di macchinari avanzati. Si rafforzano i contatti con la Corea del Sud e gli USA. Data anche la presenza di Samsung non sarebbe strano se domani i colossi sud coreani dei chip costruissero impianti ad hoc nel paese.

incassano investimenti industriali pesanti, posti di lavoro qualificati e trasferimento di macchinari avanzati. Si rafforzano i contatti con la Corea del Sud e gli USA. Data anche la presenza di Samsung non sarebbe strano se domani i colossi sud coreani dei chip costruissero impianti ad hoc nel paese. La Cina perde valore aggiunto nell’assemblaggio hi-tech avanzato, rimanendo confinata ai propri marchi domestici. Dovrà compensare concendendo ulteriormente spazio ad Apple o sovvenzionando industrie locali. Certo perde un piede importante nel sistema Android di Alphabet

perde valore aggiunto nell’assemblaggio hi-tech avanzato, rimanendo confinata ai propri marchi domestici. Dovrà compensare concendendo ulteriormente spazio ad Apple o sovvenzionando industrie locali. Certo perde un piede importante nel sistema Android di Alphabet L’Occidente paga costi logistici di transizione nel breve termine, ma riduce il rischio sistemico di interruzione delle forniture. Inoltre Google può offrire i propri prodotti come responsabili dal punto di vista della sicurezza.

La sicurezza nazionale quindi ha obbligato Alphabet a prendere delle scelte che vanno anche al di là dell’economi, anche se siamo certi che l’assemblaggio in Vietnam e India sarà economicamente competitivo con l’abbandono della Cina.