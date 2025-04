Francia: il Rassemblement National Primo, di molto, nei Sondaggi politici nazionali, chiunque sia il candidato

A due anni dall’inizio delle elezioni presidenziali e dopo i recenti sconvolgimenti della scena politica causati dalla sentenza di ineleggibilità di Marine Le Pen, gli scenari per il 2027 sono aperti, e non penalizzano per niente la Leader del RN.

Un sondaggio Elabe per BFMTV e La Tribune Dimanche, pubblicato sabato 5 aprile, dà un’idea dei risultati del primo turno se si svolgesse oggi. Nonostante l’estromissione (che potrebbe essere annullata in appello) di Marine Le Pen, la candidata preferita da una parte della popolazione, il Rassemblement National rimane in testa nelle intenzioni di voto dei francesi.

“Le due personalità del Rassemblement National otterrebbero un punteggio di intenzione di voto molto simile: dal 32% al 36% (a seconda della configurazione) per Marine Le Pen e dal 31% al 35,5% per Jordan Bardella”, osserva il sondaggista Quindi, dal punto di vista elettorale, le due figure sono equipollenti e la condanna di Marine Le Pen non diminuisce le possibilità che un Leader del RN venga eletto, anzi rischiano di aumentarlo.

I candidati più popolari sono i potenziali successori di Emmanuel Macron. Édouard Philippe, sindaco di Le Havre e presidente di Horizons, otterrebbe dal 20,5% al 24% dei voti, grazie al trasferimento di voti dai sostenitori della destra e del campo presidenziale. Un leggero vantaggio su Gabriel Attal, accreditato del 18% dei voti, ma comunque

15% delle intenzioni di voto per LR

Per Les Républicains, Bruno Retailleau è in vantaggio sul suo rivale Laurent Wauquiez. Wauquiez otterrebbe il 4,5% delle intenzioni di voto contro l’8-10% del ministro dell’Interno. Questo potrebbe rappresentare un risultato di quasi il 15% per la destra nel caso di un candidato unico.

A sinistra, la situazione è meno chiara, non emergendo alcun candidato forte a due anni dalla scadenza.

“Il voto degli elettori di sinistra è molto disperso: 1 elettore del PNF su 3 voterebbe per Jean-Luc Mélenchon, 1 su 4 per Raphaël Glucksmann e meno di 1 su 5 per gli altri candidati testati”, riassume lo studio. È quindi l’eurodeputato Raphaël Glucksmann, fondatore di Place publique, che potrebbe finire sul podio in questa parte dello spettro con il 10,5% dei voti raccolti grazie ad alcuni elettori di Ensemble pour la République. Tuttavia, sarebbe seguito da Jean-Luc Mélenchon, che attira tra il 9,5% e l’11% delle intenzioni di voto, a seconda degli avversari.