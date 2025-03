Francia: il Parlamento vota per abolire le ZTL!

In Francia le “Zone a traffico limitato” si chiamano ZFE, “Zone de Faible Emission”, zone a basse emissioni, e prevedono limiti per la circolazione delle auto dei non residenti e/o più inquinanti. Una norma odiata dai cittadini, obbligati ad acquistare auto elettriche o nuove, costose, per poter circolare.

Non sorprende quindi che i deputati di centro destra e di destra abbiano approfittato della legge di semplificazione attualmente all’esame della commissione speciale dell’Assemblea per fare qualcosa al riguardo. Con 26 voti a favore, 11 contrari e 9 astensioni, i membri della commissione speciale hanno adottato un emendamento della LR (la RN aveva presentato un emendamento identico) che abolisce in toto le ZFE. La maggioranza è notevole.

Gli emendamenti sono stati adottati grazie ai voti di alcuni deputati di Liot, Orizzonti e Macronisti. Diversi parlamentari di sinistra si sono astenuti, segno che la misura è poco popolare, anche nei collegi elettorali della sinistra.

Mancanza di sostegno

Le ZFE sono state votate nella legge di orientamento alla mobilità 2019 e riguardano gli agglomerati urbani con più di 150.000 abitanti. In pratica, però, solo due città, Parigi e Lione, sono soggette a norme nazionali obbligatorie a causa dei livelli particolarmente elevati di inquinamento atmosferico. I veicoli eruo 3, 4 e 5 sono vietati in queste città. Altre due città – Montpellier e Grenoble – hanno deciso volontariamente di applicare misure educative che limitano la circolazione dei veicoli più inquinanti.

Gli eurodeputati hanno criticato in particolare la mancanza di sostegno da parte del governo all’introduzione delle ZFE, in particolare l’assenza di misure per aiutare gli automobilisti più vulnerabili, ai quali è vietato guidare perché i loro veicoli sono troppo vecchi, e la mancanza di trasporti pubblici alternativi in alcune aree suburbane.

Stéphane Travert, correlatore della legge, ha tentato di difendere la misura e si è espresso a favore di un dibattito sulle EPZ in un contesto diverso, non legislativo, pur astenendosi dal voto.

Effetti sulla qualità dell’aria

In teoria il governo appoggia queste zone. Il ministro dell’Industria, Marc Ferracci, ha difeso le ZFE e il loro impatto sulla riduzione delle emissioni di CO2 e sul miglioramento della qualità dell’aria. E ha chiesto di “concedere tempo e di effettuare valutazioni, in particolare sulla salute pubblica”.

Però queste limitazioni sono odiate in Francia, fanno perdere tanti, molti voti. Non tutti sono come i milanesi che sopportano quasiasi cosa per il loro sindaco Sala: nelle città d’Oltralpe la pazienza è molto monore. Alla fine i rappresentanti del popolo hanno iniziato a rendersene conto, e il governo è troppo debole per imporre la sua volotà.