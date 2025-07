In una mossa audace che potrebbe riscrivere il futuro energetico ed economico del paese, i legislatori francesi hanno raddoppiato i loro piani ambiziosi per l’industria del Bitcoin mining. L’obiettivo dichiarato è generare un fatturato annuo fino a 150 milioni di dollari, trasformando l’energia in eccesso, spesso sprecata, in una risorsa preziosa.

Un Programma Pilota Quinquennale per Sfruttare l’Eccedenza Energetica

L’11 luglio, è stata presentata all’Assemblea Nazionale francese una proposta di legge che delinea un programma pilota di cinque anni. Questo programma consentirebbe ai produttori di energia di reindirizzare la potenza in eccesso, solitamente dissipata durante i periodi di bassa domanda della rete, verso le operazioni di Bitcoin mining.

Secondo i legislatori, i dati forniti dall’Associazione per lo Sviluppo degli Asset Digitali (ADAN) suggeriscono che dedicare solo un gigawatt di energia in surplus potrebbe generare tra 100 e 150 milioni di dollari ogni anno. Questa somma non solo contribuirebbe a compensare i costi fissi di mantenimento del vasto parco nucleare francese, ma monetizzerebbe anche l’energia che altrimenti verrebbe venduta in perdita.

La crisi energetica francese e la soluzione Bitcoin

La proposta di legge arriva a solo un mese di distanza dalla precedente esortazione dei legislatori francesi al governo di esaminare il potenziale del Bitcoin mining per assorbire l’energia in eccesso prodotta dalle centrali nucleari del paese.

I legislatori hanno evidenziato la crescente pressione sulla rete energetica francese, causata dall’incremento delle fonti rinnovabili intermittenti come l’eolico e il solare. Hanno sottolineato con forza:

“La quota significativa di [fonti di energia rinnovabile] nel nostro mix elettrico sta portando a squilibri ricorrenti sulla rete, inclusi episodi di sovrapproduzione che costringono i produttori di energia a vendere in perdita a causa della mancanza di strutture di stoccaggio. Questi surplus non utilizzati rappresentano una perdita economica ed energetica inaccettabile.”

I vantaggi trasformativi del Bitcoin mining

Per affrontare questa sfida, i legislatori francesi stanno promuovendo l’idea di collocare i centri di Bitcoin mining direttamente presso le strutture di produzione nucleare. Questi centri si attiverebbero solo in presenza di energia in eccesso, offrendo un metodo flessibile e in tempo reale per la stabilizzazione della rete, senza impattare la fornitura ai consumatori.

A loro avviso:

“L’infrastruttura esistente, attualmente sottoutilizzata o chiusa, potrebbe ospitare questa nuova infrastruttura. All’estero, alcune ex fabbriche o centrali elettriche dismesse sono già state trasformate in fattorie minerarie che operano con elettricità a zero emissioni di carbonio.”

La legislazione ha inoltre evidenziato i benefici secondari delle attività di Bitcoin mining, tra cui il recupero del calore. I rig di mining generano una quantità significativa di calore, che può essere reindirizzato verso sistemi di teleriscaldamento, serre o operazioni industriali. Sono stati citati esempi da paesi come la Finlandia, dove il calore del Bitcoin mining viene impiegato per supportare l’agricoltura e le infrastrutture sostenibili.

Un passo verso il Futuro energetico

Se approvato, il progetto pilota avrebbe inizio immediatamente e durerebbe circa cinque anni, sotto la supervisione del Consiglio di Stato francese. Dopo sei mesi, un rapporto di valutazione completo valuterà la fattibilità di un’adozione più ampia.

Questo sforzo posiziona la Francia in un gruppo crescente di paesi, tra cui Pakistan, Bielorussia e Texas negli Stati Uniti, che stanno esplorando il Bitcoin mining come risposta strategica alla sovraproduzione di energia elettrica.