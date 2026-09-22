Follia sui mari: fino a 5 milioni di dollari per un singolo transito a Panama mentre i noli petroliferi sfondano quota 1 milione al giorno

La crisi mediorientale ha avuto ripercussioni sui principali punti nevralgici del trasporto marittimo mondiale, a migliaia di miglia di distanza dallo Stretto di Ormuz.

A seguito del blocco del traffico delle petroliere attraverso il principale punto di esportazione di petrolio e GNL del Medio Oriente, il Canale di Panama e il Canale di Suez hanno registrato un aumento del traffico di merci energetiche nell’ultimo semestre. Di conseguenza, i costi di trasporto marittimo hanno raggiunto livelli record e alcuni operatori navali sono disposti a pagare 4-5 milioni di dollari in un’asta per assicurarsi un singolo passaggio attraverso il Canale di Panama in una data specifica.

I costi di trasporto su tutte le rotte globali stanno salendo alle stelle poiché il commercio diventa meno efficiente a causa dei cambiamenti di rotta, dei viaggi più lunghi e della minore disponibilità di petroliere. Il caos nello Stretto di Ormuz si fa sentire alla porta d’accesso commerciale degli Stati Uniti, il Canale di Panama, e sulla rotta più breve dall’Asia all’Europa, il Canale di Suez.

Il traffico e le tariffe nei Canali di Panama e di Suez hanno registrato un’impennata quest’anno, riflettendo la maggiore domanda di slot per le navi e di attraversamenti a causa delle interruzioni nello Stretto di Ormuz e a Bab el-Mandeb.

Inoltre, l’Autorità del Canale di Panama deve far fronte all’aumento delle esportazioni di energia dagli Stati Uniti e al maggiore traffico di container dall’Asia verso la costa orientale degli Stati Uniti durante il picco della stagione di trasporto container, che va da agosto a ottobre, in vista delle festività natalizie.

Tra l’altro il traffico nel Canale di Panama è stato recentemente limitato a 34 navi a partire dal 4 settembre, per poi scendere a 32 navi dal 15 settembre, a causa della riduzione delle precipitazioni nel bacino idrografico del Canale, conseguenza del fenomeno Super El Niño. E le offerte nelle aste giornaliere per assicurarsi le fasce orarie di transito attraverso il Canale di Panama sono schizzate a una media superiore a 1 milione di dollari in agosto, 16 volte di più rispetto a un anno fa.

Le fasce orarie per settembre hanno raggiunto prezzi più elevati, raggiungendo livelli record.

Alla fine di agosto, secondo quanto riferito, la sudcoreana SK Gas avrebbe pagato fino a 5,3 milioni di dollari per assicurarsi un passaggio il 1° settembre, come hanno riferito a Bloomberg fonti informate sulla questione. Anche il precedente record per la tariffa di slot – che si aggiunge alla normale tariffa di transito – era stato stabilito ad agosto, a 4,6 milioni di dollari, da un altro spedizioniere sudcoreano.

Secondo l’Autorità del Canale di Panama, i recenti risultati delle aste hanno rispecchiato una «domanda significativamente più forte». Il prezzo mediano pagato all’asta prima dello scoppio della guerra in Iran a febbraio era di circa 55.000 dollari, 100 volte inferiore. Per le navi senza slot prenotati, il tempo di attesa per il transito attraverso il Canale di Panama è ora di 17 giorni, rispetto ai soli due giorni di febbraio, secondo i dati di Argus Media citati da Bloomberg.

Nel complesso, la crisi dello Stretto di Hormuz ha fatto aumentare i transiti di greggio, prodotti petroliferi e GNL attraverso il Canale di Panama, poiché l’Asia si affretta ad assicurarsi le forniture statunitensi che non sono bloccate in Medio Oriente.

Il prezzo medio d’asta per una fascia oraria nel Canale era compreso tra 135.000 e 140.000 dollari prima dell’inizio del conflitto in Medio Oriente. Dopo lo scoppio della guerra, tale media è balzata a circa 385.000 dollari nei mesi di marzo e aprile, come ha affermato ad aprile il vicepresidente alle finanze del Canale di Panama, Víctor Vial.

Ora questi slot vengono aggiudicati a milioni di dollari USA per ogni singolo transito, mentre la crisi dello Stretto di Ormuz si protrae ormai da sette mesi.

Anche il Canale di Suez sta registrando un’impennata dei ricavi e dei transiti di petroliere, a causa delle minacce alla navigazione nel Mar Rosso meridionale e nello Stretto di Bab el-Mandeb. Dai porti del Mar Rosso si preferisce il transito attraverso Suez e nel Mediterraneo, soprattutto per le marci che partono e arrivano dall’Arabia Saudita, per evitare le aree controllate dagli Houthi.

La tariffa giornaliera per il noleggio di una petroliera ha recentemente superato 1 milione di dollari per la prima volta in assoluto, in un contesto di contrazione dell’offerta di navi per il trasporto di greggio e combustibili i cui armatori sono disposti a rischiare il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz.

Anche gli armatori e gli operatori stanno pagando un prezzo elevato per l’accesso al Canale di Panama, poiché la peggiore interruzione dell’approvvigionamento petrolifero della storia ha iniziato a ripercuotersi sul settore marittimo.