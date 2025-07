Un’onda di innovazione sta investendo l’eolico offshore, e l’Italia con Fincantieri è in prima linea. La sua controllata norvegese Vard, leader nelle navi speciali, ha infatti siglato un accordo milionario per la costruzione di due Commissioning Service Operation Vessel (CSOV), con l’opzione per una terza. Questo massiccio investimento sottolinea la crescente importanza di queste navi, veri e propri gioielli di tecnologia e ingegneria.

Economicamente l’ordine è rilevante, avendo un valore fra i 100 e i 200 milioni di euro. Le navi saranno equipaggiate con il sistema Walk-to-Work di ultima generazione sviluppato da Seaonics (società del gruppo VARD): una passerella compensata da 30 metri con torre integrata e ascensore per il trasferimento sicuro e continuo del personale verso impianti eolici situati tra i 15 e i 30 metri sopra il livello del mare.

Le unità disporranno anche di una gru ECMC da 7 tonnellate con compensazione 3D, in grado di sollevare carichi fino a 5 tonnellate a 25 metri di distanza. Le navi potranno ospitare fino a 120 operatori in 87 cabine. Le unità avranno una lunghezza di circa 87 metri e una larghezza di circa 19,5 metri.

Cosa sono le CSOV e perché sono vitali

Le CSOV (Commissioning Service Operation Vessel) sono navi altamente specializzate, progettate per essere il cuore pulsante delle operazioni sui parchi eolici in mare aperto. Immaginatele come vere e proprie basi mobili galleggianti, capaci di operare anche nelle condizioni marine più estreme, garantendo stabilità e sicurezza grazie a sistemi avanzati di posizionamento dinamico.

Il loro ruolo è cruciale in ogni fase della vita di un impianto eolico offshore: dalla costruzione iniziale e la messa in servizio (il “commissioning” nel loro nome), fino alla manutenzione e riparazione quotidiana. Sono dotate di tecnologie all’avanguardia per rendere queste operazioni efficienti e sicure. Ad esempio, le CSOV di Vard avranno un sistema Walk-to-Work di Seaonics, una passerella compensata che permette il trasferimento sicuro del personale dagli impianti eolici anche con mare mosso.

Non solo un mezzo di trasporto, le CSOV offrono anche alloggi confortevoli per gli equipaggi che lavorano per lunghi periodi in mare, officine complete per riparazioni a bordo e gru sofisticate con compensazione 3D, capaci di movimentare carichi pesanti con precisione millimetrica. La precisione è essenziale nell’installazione delle grandi turbine eoliche, e la permamenza in mare può essere anche prolungata, per cui deve essere confortevole.

Quindi si tratta di navi tecniche molto important. sofisticate e costose, ed è un ottimo segno che l’ordine sia stato assegnato al gruppo Fincantieri.