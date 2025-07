Il vice direttore dell’FBI Dan Bongino ha affermato che sono in corso indagini riservate sull’uso delle forze dell’ordine e delle operazioni di intelligence da parte del Deep State e che ciò che ha già scoperto lo ha profondamente “scioccato”. Ricordiamo che Dan Bongino è nuovo all’FBI e ai suoi traffici: proviene dalla polizia e dai servizi segreti, ma è una fresca nomina all’agenzia investigativa federale, e quindi il suo stupore e il suo disgusto sono pienamente giustificati.

“Durante il mio mandato qui come vice direttore dell’FBI, vi ho ripetutamente riferito che stanno accadendo cose che potrebbero non essere immediatamente visibili, ma stanno accadendo”, afferma Bongino in un post su X.

During my tenure here as the Deputy Director of the FBI, I have repeatedly relayed to you that things are happening that might not be immediately visible, but they are happening.

The Director and I are committed to stamping out public corruption and the political weaponization…

