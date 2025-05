Un lancio indiano di un satellite radar si è concluso con un fallimento loi scorso 17 maggio, quando un problema al terzo stadio del razzo ha impedito al carico utile di raggiungere l’orbita prevista.

Un vettore Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) era decollato dal Satish Dhawan Space Center alle 8:29 Eastern (l’ora della costa orientale degli Stati Uniti). Il suo carico era il satellite per imaging radar EOS-09.

Il lancio si è svolto apparentemente come previsto fino a poco più di sei minuti dal decollo, durante l’accensione del terzo stadio a propellente solido del razzo. A circa T+366 secondi, la telemetria ha mostrato un rallentamento della velocità del veicolo, che si è discostata dal profilo di volo pianificato.

La trasmissione web del lancio da parte dell’agenzia spaziale indiana ISRO ha interrotto la visualizzazione della telemetria pochi secondi dopo.

“Fino al secondo stadio la performance è stata assolutamente normale.

Il motore del terzo stadio si è acceso perfettamente, ma durante il funzionamento del terzo stadio stiamo riscontrando un’anomalia, e la missione non ha potuto essere completata”, ha dichiarato V. Narayanan, presidente dell’ISRO, meno di 10 minuti dopo. Non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura dell'”anomalia”, anche se in seguito ha riferito ai media indiani che c’è stata una caduta di pressione nella camera di combustione del terzo stadio.

Questo fallimento è il primo per il PSLV dall’agosto 2017, quando la carenatura del carico utile non riuscì a separarsi durante il lancio di un satellite per la navigazione, impedendogli di raggiungere l’orbita. Gli unici altri insuccessi del PSLV risalgono ai primi lanci del razzo negli anni ’90, inclusi il suo primo lancio nel 1993 e un fallimento parziale nella sua prima missione operativa nel 1997.

Il PSLV è da tempo considerato il “cavallo da battaglia” del programma spaziale indiano, sebbene abbia effettuato poco più di 60 lanci nella sua storia. Questo era il primo lancio di un PSLV nel 2025, dopo tre lanci in ciascuno degli ultimi tre anni.

Il carico utile, il satellite EOS-09, è identico al satellite EOS-04 lanciato nel 2022. Il satellite pesava quasi 1.700 chilogrammi al momento del lancio e trasportava un carico utile radar ad apertura sintetica.

“EOS-09 è progettato per fornire dati di telerilevamento continui e affidabili per applicazioni operative in vari settori”, aveva dichiarato l’ISRO prima del lancio, fornendo tuttavia pochi altri dettagli sul satellite. L’EOS-04 era ampiamente considerato a supporto delle forze armate indiane, oltre alle sue possibili applicazioni civili.

India, il prossimo colosso spaziale?

Questo evento, sebbene rappresenti una battuta d’arresto, non intacca lo status dell’India come potenza spaziale emergente a livello globale, con capacità sia in ambito civile che militare.

Il Paese ha dimostrato negli anni notevoli progressi nel settore spaziale, sviluppando lanciatori propri e mettendo in orbita numerosi satelliti per scopi scientifici, di comunicazione, navigazione e osservazione della Terra, inclusi quelli con evidenti implicazioni per la difesa e la sicurezza nazionale. La resilienza e la continua ricerca di innovazione caratterizzano il programma spaziale indiano, che mira a consolidare ulteriormente la sua posizione tra le nazioni leader nello spazio.