Fallisce catena di Ristoranti TexMex USA: L’ultima di una lunga serie

In attesa di un forte rilancio economico, tempi duri per la ristorazione negli USA. Questa settimana, On the Border Mexican Grill & Cantina ha presentato istanza di insolvenza giustificandola con una situazione macroeconomica negativa.

La catena Tex-Mex, di proprietà di Argonne Capital Group, ha presentato all’inizio di questa settimana la richiesta di protezione per bancarotta ai sensi del Capitolo 11 presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto settentrionale della Georgia, dopo aver dichiarato la chiusura di 40 locali. Secondo la dichiarazione di fallimento, l’azienda gestisce 80 sedi negli Stati Uniti e a livello internazionale.

Come i suoi rivali, l’azienda ha dichiarato di aver registrato un calo del traffico negli ultimi anni, di aver faticato pagare i lavoratori e di aver dovuto affrontare costi crescenti a causa dell’aumento dei salari minimi, secondo quanto riportato dall’Associated Press.

Questa è l’ultima di un numero crescente di grandi catene di ristoranti che hanno presentato istanza di protezione presso un tribunale fallimentare dopo aver faticato a gestire il pesante debito accumulato durante la pandemia COVID-19. Secondo l’avvocato Daniel Gielchinsky, che ha previsto che nei prossimi anni altri ristoranti presenteranno istanza di protezione, non sarà l’ultimo.

TGI Friday’s, Denny’s, Ruby Tuesday, Rubio’s Coastal Grill e Red Lobster hanno presentato istanza di protezione in tribunale negli ultimi anni, e Hooters of America potrebbe aggiungersi alla lista. Fonti recenti hanno dichiarato a Bloomberg che l’azienda sta valutando la possibilità di presentare istanza di fallimento come mezzo per ristrutturare la catena di ristoranti e affrontare il debito.

L’industria si aspettava che la spesa dei consumatori per i ristoranti tornasse ai livelli precedenti alla pandemia, una volta che la situazione fosse tornata alla normalità. Ma il settore dei servizi rapidi ha iniziato a subire un rallentamento del traffico in due trimestri consecutivi, poiché i consumatori, attenti all’inflazione, hanno continuato a mangiare più spesso a casa.

Secondo Gielchinsky, “i clienti non sono mai tornati a pieno regime” a causa dei cambiamenti nelle loro abitudini e nella loro capacità di spesa, il che significa che i ricavi non sono mai ripresi e che i ristoranti indebitati non sono stati in grado di rimborsare i prestiti.

Alcune aziende che non hanno presentato istanza di fallimento hanno ridotto significativamente la loro impronta per posizionarsi meglio nell’ambiente attuale e riportare i clienti nei loro ristoranti.

Red Robin ha annunciato questa settimana che sta valutando la possibilità di chiudere 70 locali una volta scaduto il contratto di locazione, nel tentativo di dare una svolta alle proprie attività.

La società prevede di vendere tre proprietà nel primo trimestre dell’anno fiscale 2025. La vendita di queste strutture dovrebbe generare 5,8 milioni di dollari, che la società prevede di utilizzare in parte per rimborsare il debito.

Sebbene i risultati finanziari per l’anno fiscale 2024 siano stati “ben al di sotto” delle aspettative iniziali della società, l’amministratore delegato G.J. Hart ha dichiarato che l’azienda ha apportato “miglioramenti sostanziali all’esperienza degli ospiti” per cercare di riportare il traffico nei suoi ristoranti.

La catena di fast-food Wendy’s ha chiuso 140 sedi non performanti fino alla fine del 2024, per cercare di migliorare “l’impronta dei ristoranti e la salute generale del sistema”.

Insomma la ristorazione USA è un diastro, per l’aumento dei costi non seguito da un uguale incremento nella capacità di spesa dei clienti. Quindi il margine si assottiglia e le catene più deboli saltano una dopo l’altra.