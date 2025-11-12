ExxonMobil: utili in calo, ma la produzione vola. Il “miracolo” della Guyana, uno dei migliori giacimenti al mondo

Il gigante energetico globale ExxonMobil ha pubblicato i risultati finanziari del terzo trimestre 2025 . Questi risultati hanno fornito dati sorprendenti per tutte le ragioni giuste. Il colosso energetico globale ha annunciato una performance solida nonostante il calo dei prezzi del petrolio e un contesto operativo difficile. Sebbene le attività di Exxon nel Bacino Permiano siano una parte fondamentale della storia, le operazioni di Exxon in Guyana sono un altro importante motore di questa performance notevole.

Exxon ha effettuato la sua prima scoperta nelle acque territoriali della Guyana nel 2015 con il pozzo Liza-1 nel blocco Stabroek, che si estende su una superficie di 6,6 milioni di acri. Ciò ha sorpreso molti addetti ai lavori, poiché le precedenti campagne di trivellazione nelle acque territoriali dell’ex colonia britannica non erano riuscite a trovare idrocarburi sfruttabili commercialmente. La supermajor con sede a Houston, che è l’operatore, controlla una partecipazione del 45% nel blocco Stabroek. Hess, ora di proprietà della collega supermajor globale Chevron, detiene una partecipazione del 30% nel blocco, mentre il restante 25% è controllato da CNOOC.

In soli quattro anni, Exxon ha portato la scoperta di Liza-1 alla prima estrazione di petrolio in un settore in cui lo sviluppo di scoperte di livello mondiale può richiedere un decennio o più. Infatti, alla fine del 2019, Exxon estraeva quasi 49.000 barili di petrolio al giorno dalla nave galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO) Liza Destiny. Da allora, le operazioni della società nel blocco Stabroek sono cresciute in modo esponenziale. Attualmente nel blocco sono attive quattro FPSO con una capacità complessiva di 900.000 barili al giorno. Secondo i dati del Ministero delle risorse naturali della Guyana, alla fine di settembre 2025 nel blocco Stabroek venivano estratti oltre 850.000 barili al giorno.

La produzione record dei giacimenti petroliferi di Exxon nel Permiano e in Guyana ha dato risultati solidi in un contesto operativo difficile, appesantito dal calo dei prezzi del petrolio. La produzione complessiva di idrocarburi della supermajor per il terzo trimestre del 2025, pari a 4,8 milioni di barili equivalenti di petrolio, è stata superiore del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La produzione totale dei primi nove mesi del 2025 è aumentata di un notevole 10% su base annua, raggiungendo una media di 4,7 milioni di barili al giorno. Nonostante la forte crescita della produzione, gli utili upstream sono diminuiti.

Gli utili del terzo trimestre 2025 sono diminuiti del 7,8% su base annua, attestandosi a 5,7 miliardi di dollari, mentre nei primi nove mesi dell’anno sono scesi del 5,6%, raggiungendo i 17,8 miliardi di dollari. Ciò si è tradotto in un utile per azione più debole, pari a 1,76 dollari per il terzo trimestre e 5,16 dollari per l’anno in corso, con un calo rispettivamente dell’8,3% e del 16%. Questo risultato deludente è stato causato dal forte calo dei prezzi del petrolio, con il prezzo internazionale del Brent per il terzo trimestre del 2025 in calo del 13% rispetto all’anno precedente.

Ciononostante, Exxon ha premiato gli azionisti fedeli, aumentando il dividendo trimestrale di quattro centesimi per azione, con un incremento del 4% su base trimestrale, per pagare un dividendo di 1,03 dollari per azione nel quarto trimestre 2025, che garantisce agli azionisti un pagamento di dividendi di 4 dollari nel 2025 con un interessante rendimento del 3,5%.

Sebbene le prospettive più deboli per i prezzi del petrolio pesino sui risultati di Exxon e dell’intero settore, la multinazionale continuerà a beneficiare delle sue operazioni offshore in Guyana. Il progetto Yellowtail è entrato in funzione alla fine di agosto 2025 con la FPSO ONE GUYANA che sta attualmente aumentando la produzione. L’impianto ha una capacità nominale di pompare 250.000 barili di petrolio greggio al giorno che, una volta a regime, porterà la produzione totale nel blocco Stabroek a circa 900.000 barili al giorno.

Il petrolio pompato da Exxon al largo della Guyana si sta rivelando molto popolare. Il greggio di tipo Golden Arrowhead, che è il tipo di petrolio estratto dal blocco Stabroek, ha una gravità API di 36,5 gradi e un contenuto di zolfo dello 0,25%, il che indica che è particolarmente leggero e dolce. L’intensità delle emissioni del petrolio estratto, pari a 9 chilogrammi di carbonio per barile estratto, è piuttosto bassa rispetto agli standard del settore, essendo pari alla metà della media di 18 chilogrammi per barile della produzione upstream a livello globale. Il petrolio estratto nel blocco Stabroek ha un prezzo di pareggio basso, pari a circa 30 dollari al barile , che lo rende redditizio anche nell’attuale contesto di prezzi bassi. Questa è un’enorme vantaggio competitivo per exxon che, grazie a questo giacimento, ha la possibilità di restare redditizia anche in calo di calo dei prezzi.

Exxon aumenterà ulteriormente i volumi di produzione dai suoi asset offshore in Guyana. Sono attualmente in costruzione due impianti, i progetti Uaru e Whiptail, che dovrebbero costare 12,7 miliardi di dollari ciascuno. Entrambe le operazioni avranno una capacità nominale di 250.000 barili, aggiungendo un totale combinato di 92 pozzi di produzione e iniezione al blocco Stabroek. Si prevede che Uaru entrerà in funzione nel corso del 2026 con l’impiego di una FPSO che sarà chiamata Errea Wittu. Whiptail dovrebbe iniziare a estrarre petrolio nel 2027 dopo lo stazionamento della FPSO Jaguar, attualmente in costruzione.

Alla fine di settembre 2025, Exxon ha approvato lo sviluppo di Hammerhead, il settimo progetto nel blocco Stabroek. Questo progetto, che avrà un costo di 6,8 miliardi di dollari, ha una capacità nominale di 150.000 barili di petrolio greggio al giorno e dovrebbe entrare in funzione nel corso del 2029. Tale operazione porta l’investimento totale impegnato nel blocco Stabroek a 60 miliardi di dollari. Una volta avviato, Hammerhead aumenterà la capacità installata del blocco Stabroek di 1,5 milioni di barili al giorno, rendendo la Guyana il secondo produttore di petrolio del Sud America dopo il Brasile, al primo posto.

Il blocco Stabroek è un giacimento petrolifero di livello mondiale che contiene almeno 11 miliardi di barili di petrolio recuperabile di alta qualità. Exxon sta traendo profitto dall’accordo di condivisione della produzione (PSA) stipulato con Georgetown, che prevede un tasso di royalty estremamente basso, pari al 2%. Questo, insieme al basso prezzo di pareggio del blocco Stabroek, al petrolio greggio leggero di alta qualità e alla produzione in crescita, aumenterà in modo significativo i profitti di Exxon. Anche l‘ economia della Guyana ne sta beneficiando , con una crescita a doppia cifra del prodotto interno lordo (PIL) a partire dal 2021, che rende il paese il più ricco del Sud America in termini di PIL pro capite.

Domande e risposte

Come è possibile che Exxon produca di più ma i suoi utili upstream scendano? Dipende dalla differenza tra volumi fisici e valore di mercato. Nel Q3 2025, la produzione di Exxon è aumentata (+4% annuo), ma il prezzo di riferimento del petrolio (Brent) è sceso del 13% rispetto all’anno prima. Poiché i ricavi sono dati da “prezzo x quantità”, il forte calo del prezzo ha avuto un impatto negativo sugli utili (scesi del 7,8%), nonostante l’aumento dei volumi estratti. In sintesi, l’azienda guadagna meno su ogni singolo barile venduto.

Dipende dalla differenza tra volumi fisici e valore di mercato. Nel Q3 2025, la produzione di Exxon è aumentata (+4% annuo), ma il prezzo di riferimento del petrolio (Brent) è sceso del 13% rispetto all’anno prima. Poiché i ricavi sono dati da “prezzo x quantità”, il forte calo del prezzo ha avuto un impatto negativo sugli utili (scesi del 7,8%), nonostante l’aumento dei volumi estratti. In sintesi, l’azienda guadagna meno su ogni singolo barile venduto. Cosa rende il petrolio della Guyana così speciale per Exxon? È una combinazione vincente di tre fattori. Primo, il costo : il prezzo di pareggio (breakeven) è bassissimo, circa 30 dollari al barile, garantendo profitti anche in scenari di prezzi bassi. Secondo, la qualità : è un greggio leggero e dolce, facile da raffinare. Terzo, le basse emissioni (dichiarate) di estrazione, che aiutano l’immagine dell’azienda. A questo si aggiunge un accordo di royalty (solo il 2%) estremamente favorevole negoziato con il governo locale.

È una combinazione vincente di tre fattori. Primo, il : il prezzo di pareggio (breakeven) è bassissimo, circa 30 dollari al barile, garantendo profitti anche in scenari di prezzi bassi. Secondo, la : è un greggio leggero e dolce, facile da raffinare. Terzo, le (dichiarate) di estrazione, che aiutano l’immagine dell’azienda. A questo si aggiunge un accordo di royalty (solo il 2%) estremamente favorevole negoziato con il governo locale. La produzione in Guyana è già al suo picco? Assolutamente no, siamo solo all’inizio della fase di massima espansione. Attualmente la produzione è di circa 900.000 barili al giorno (grazie a 4 progetti attivi). Ma Exxon ha già approvato e finanziato altri tre grandi progetti (Uaru, Whiptail, Hammerhead) che entreranno in funzione tra il 2026 e il 2029. Una volta a regime, la capacità produttiva totale solo nel Blocco Stabroek salirà a 1,5 milioni di barili al giorno, rendendo la Guyana un attore petrolifero globale.