ESF, aggiornamenti in arrivo e uno sconto da cogliere al volo

Economia Spiegata Facile ha appena annunciato uno sconto clamoroso sul suo libro e una serie di novità già in via di sviluppo.

Tanto per cominciare per una sola settimana il libro di Economia Spiegata Facile sarà disponibile al modico prezzo di 22€, anziché 28€; se si considera che già il libro è molto più economico rispetto all’edizione precedente e che oggi è nutrito di oltre 500 pagine, è un’offerta davvero imperdibile.

7000 copie cartacee vendute

AGGIORNAMENTI IMPORTANTI IN ARRIVO

La seconda novità riguarda invece l’ebook omonimo che è in fase di aggiornamento. Stavolta gli argomenti integrati, aggiornati e aggiunti saranno molti di più e molto più corposi che in passato.

Chi acquista l’edizione elettronica godrà del fatto che tutti i futuri aggiornamenti sono già compresi nel prezzo e non subiranno costi aggiuntivi.

In pratica chi lo acquista riceve un link da cui potrà scaricare gli aggiornamenti completamente gratuitamente. Inoltre il download include i due volumi ECONOMIGRAM 21 e 22.

TORNANO LE LETTURE FACILI, DA ASCOLTARE PER IMPARARE

La terza novità riguarda il ritorno della rubrica “letture facili” che ogni mese prende un articolo tratto dal blog economiaspiegatafacile.it e lo legge a color i quali preferiscono la versione podcast. Ottimo per chi si trova in colonna per strada o per chi ama tenersi aggiornato mentre svolge altre attività.

Questo mese: L’IRI AMERICANA CHE PESA SUL DEBITO PUBBLICO; quanto costa al governo federale finanziare le aziende private?

