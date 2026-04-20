Escalation ad altissima tensione: navi colpite, Hormuz chiuso e il fantasma di un nuovo shock energetico

Gli eventi delle ultime ventiquattr’ore delineano un quadro di estrema criticità nel Medio Oriente: il blocco navale imposto dagli Stati Uniti ha innescato una reazione a catena che ha portato alla chiusura de facto dello Stretto di Hormuz da parte dei Pasdaran iraniani e quindi al blocco del transito di un quinto del petrolio mondiale, che prima transitava in quell’area, oltre all’interruzione di importanti traffici marittimi.

La cronaca militare: dal Mar Arabico allo Stretto

La situazione è precipitata in due teatri paralleli. Nel Nord del Mar Arabico, il cacciatorpediniere statunitense USS Spruance ha intercettato la nave da carico battente bandiera iraniana M/V Touska. Dopo uno stallo di sei ore e ripetuti avvertimenti ignorati dall’equipaggio, il Comando Centrale USA (CENTCOM) ha ordinato l’evacuazione della sala macchine della mercantile. Successivamente, colpi mirati dal cannone da 5 pollici del cacciatorpediniere hanno disabilitato la propulsione della nave, poi abbordata dai Marines. Si tratta della venticinquesima imbarcazione respinta dall’inizio del blocco americano, ma la prima in cui si registra un intervento cinetico diretto per imporre la conformità.

La notizia è stata riprotata su Truth direttamente dal Presidente Trump . La nave, nella notte italiana, appariva alla deriva a meno di 100 km dalla costa meridionale dell’Iran, al di fuori dello Stretto. Se la Marina USA la vuole portare in qualche base o rada amica, dovrà avvicinarsi notevolmente alle coste persiane.

Contemporaneamente, nello Stretto di Hormuz, la Guardia Rivoluzionaria Iraniana (IRGC) ha risposto chiudendo il transito. A farne le spese sono state flotte commerciali di paesi terzi: colpi di avvertimento hanno raggiunto una nave del colosso logistico francese CMA CGM (l’equipaggio è illeso), mentre altre imbarcazioni, tra cui petroliere indiane, sono state prese di mira, paralizzando di fatto la navigazione. Il Presidente USA Donald Trump ha accusato Teheran di aver violato la già fragile tregua, aprendo il fuoco in un’arteria vitale per l’economia mondiale.

Il transito per lo stretto è ridotto l minimo. Non appare completamente chiuso, ma le navi che transitano sono veramente poche e non è ben chiaro se paghino o meno il famoso pedaggio ai pasdaran.

Il balletto diplomatico a Islamabad

mentre si spara nello Stretto, si cerca anche di concludere il conflitto in modo mediato, con un accordo prima della scadenza del cessate il fuoco di Mercoledì. Oggi, il Vicepresidente JD Vance, accompagnato dagli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, volerà a Islamabad per un nuovo round di colloqui, sperando di estendere un cessate il fuoco in scadenza mercoledì. Da Teheran, il capo negoziatore Mohammed Bagher Qalibaf fa sapere che “non ci sarà ritirata nel campo della diplomazia”, pur giudicando “eccessive” le pretese americane. L’impressione è che entrambe le parti stiano usando l’escalation militare come leva negoziale al tavolo pachistano.

Le ricadute economiche: lo spettro dello shock d’offerta

La nuova chiusura di Hormuz e l’incertezza generale della situazione rischia di causareil caos nei settori logistici ed energetici mondiali, preparando uno shock stagflazionistico peggiore di quanto previsto la scorsa settimana.

Ecco i principali impatti da monitorare:

Impennata dei noli marittimi: Navi costrette a circumnavigare o a restare ferme significano costi assicurativi e logistici decuplicati (come già visto con la crisi del Mar Rosso, ma su scala maggiore).

Navi costrette a circumnavigare o a restare ferme significano costi assicurativi e logistici decuplicati (come già visto con la crisi del Mar Rosso, ma su scala maggiore). Crisi energetica asimmetrica: Mentre gli USA sono parzialmente protetti dalla loro indipendenza energetica, Europa e Asia (Cina e India in primis) sono fortemente esposte.

Mentre gli USA sono parzialmente protetti dalla loro indipendenza energetica, Europa e Asia (Cina e India in primis) sono fortemente esposte. Inflazione da costi: Un’impennata del greggio si trasferirà immediatamente sui prezzi al consumo.

Curiosamente questa mattina i mercati asiatici hanno aperto in modo positivo alla notizia, mentre c’era da aspettarsi un calo forte e netto, perché si passa a una fase più calda del blocco navale. Forse è proprio però questo mutamento di status e la notizia che, comunque, la situazione sta evolvendo, ad aver portato un poco di ottimismo circa la soluzione, presto o tardi, della crisi.