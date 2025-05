Equinor sta valutando di fare causa a Trump per un progetto eolico Offshore cancellato

Equinor sta valutando le opzioni legali dopo che l’amministrazione Trump ha ordinato la sospensione del suo importante progetto eolico offshore al largo di New York, ha dichiarato mercoledì l’amministratore delegato della major energetica norvegese, Anders Opedal.

“Abbiamo investito in Empire Wind dopo aver ottenuto tutte le approvazioni necessarie e l’ordine di sospendere i lavori è senza precedenti e, a nostro avviso, illegale”, ha dichiarato Opedal nel comunicato stampa della società sui risultati del primo trimestre.

“Si tratta di una questione di diritti e obblighi concessi in base a permessi rilasciati legalmente e di sicurezza degli investimenti basati su approvazioni valide”, ha affermato il massimo dirigente di Equinor, aggiungendo: ‘Cercheremo di coinvolgere direttamente l’amministrazione statunitense per chiarire la questione e stiamo valutando le opzioni legali a nostra disposizione’.

All’inizio di questo mese, il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti ha ordinato la sospensione dei lavori di costruzione del progetto offshore Empire Wind di Equinor a New York, affermando che il progetto potrebbe essere stato approvato dalla precedente amministrazione senza un’adeguata valutazione ambientale.

Equinor ha ottenuto la concessione nel 2017 e il progetto è stato completamente autorizzato nel 2024.

All’inizio del 2025, Equinor si è assicurata un pacchetto di finanziamento del progetto di oltre 3 miliardi di dollari per Empire Wind 1, che avrebbe dovuto fornire energia a 500.000 abitazioni di New York e raggiungere la data di entrata in esercizio commerciale nel 2027. Con una capacità contrattuale di 810 megawatt (MW), Empire Wind 1 sarebbe stato il primo progetto eolico offshore a collegarsi alla rete elettrica di New York City.

Equinor prevedeva che gli investimenti di capitale totali nel progetto, comprese le tariffe per l’utilizzo del South Brooklyn Marine Terminal (SBMT), sarebbero stati di circa 5 miliardi di dollari, compreso l’effetto dei crediti d’imposta previsti (ITC).

Tuttavia, a seguito dell’ordine dell’amministrazione Trump, Equinor ha immediatamente sospeso le attività di costruzione offshore del progetto, che è completato al 30% circa.

“Equinor sta ottemperando all’ordine e sta cercando un dialogo con le autorità competenti e valutando le opzioni legali”, ha dichiarato oggi la società. Bisogna poi vedere se qesta intenzione andrà a fondo o finirà con una mediazione, visti i rischi di una simile azione e il fatto che, comunque, era trascorso un breve tempo dall’ultima autorizzazione.