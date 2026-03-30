Entra in servizio l’USS Massachusetts: il nuovo sottomarino nucleare USA tra alta tecnologia e deterrenza globale

Il porto di Boston ha recentemente fatto da cornice a un evento che unisce la grande tradizione navale americana alla più sofisticata ingegneria militare contemporanea. Il 28 marzo 2026, la Marina degli Stati Uniti ha ufficialmente accolto nella propria flotta l’USS Massachusetts (SSN 798), un sottomarino d’attacco rapido a propulsione nucleare classe Virginia.

In un’epoca in cui la geopolitica globale appare, per usare un eufemismo, “interessante”, la consegna di un mezzo del genere rappresenta non solo una dimostrazione di forza militare, ma anche il risultato di un imponente sforzo industriale. Costruito attraverso una joint venture tra la General Dynamics Electric Boat e la HII-Newport News Shipbuilding, il Massachusetts è il frutto di investimenti massicci e di una pianificazione macroeconomica che vede nel complesso militare-industriale un volano imprescindibile per l’occupazione e lo sviluppo tecnologico degli Stati Uniti.

Le caratteristiche tecniche: il programma Block IV

L’USS Massachusetts è il venticinquesimo battello del programma classe Virginia e, nello specifico, il settimo appartenente alla configurazione “Block IV”. Questa specifica variante non è stata pensata solo per migliorare le prestazioni belliche, ma soprattutto per ottimizzare i costi del ciclo di vita del mezzo. I sottomarini Block IV richiedono infatti una manutenzione ridotta, permettendo così un numero maggiore di dispiegamenti operativi rispetto alle versioni precedenti. Un dettaglio tecnico che si traduce in una maggiore efficienza economica per il Pentagono.

Di seguito le specifiche principali del sottomarino:

Caratteristica Dettaglio Tecnico Classe Virginia (Block IV) Lunghezza 115 metri (377 piedi) Larghezza 10,3 metri (34 piedi) Dislocamento 7.800 – 8.000 tonnellate Propulsione Reattore nucleare (senza necessità di rifornimento a vita) Velocità in immersione Circa 25 nodi Profondità operativa Oltre 240 metri (> 800 piedi)

Un arsenale per il multi-dominio

Dal punto di vista puramente tattico, l’unità non è un semplice strumento di negazione del mare, ma una piattaforma multi-missione concepita per i conflitti asimmetrici e convenzionali del nuovo millennio. L’USS Massachusetts è equipaggiato per svolgere una vasta gamma di operazioni:

Guerra antisommergibile e antinave: grazie a sensori sonar di ultima generazione e siluri pesanti.

grazie a sensori sonar di ultima generazione e siluri pesanti. Attacco di precisione: capacità di colpire bersagli terrestri in profondità utilizzando i missili da crociera Tomahawk.

capacità di colpire bersagli terrestri in profondità utilizzando i missili da crociera Tomahawk. Raccolta di intelligence: sistemi di sorveglianza avanzati per il monitoraggio elettronico.

sistemi di sorveglianza avanzati per il monitoraggio elettronico. Forze Speciali: moduli dedicati per l’inserimento e l’estrazione silenziosa di team di incursori (Navy SEALs).

Il vero gioiello ingegneristico resta tuttavia l’impianto propulsivo. Il reattore nucleare di bordo è progettato per non richiedere mai il rifornimento di combustibile durante l’intera vita operativa del battello, eliminando costosi e lunghi periodi di fermo in cantiere.

The U.S. Navy's newest Virginia class fast attack submarine, the USS Massachusetts (SSN-798), has been commissioned into active service in a ceremony in Boston on Saturday (pictured below in the foreground with the U.S. Navy's oldest active ship, the USS Constitution, in the… pic.twitter.com/jbZSaI3yb0 — OSINTdefender (@sentdefender) March 30, 2026

Un equipaggio che riflette i tempi

A bordo del Massachusetts presteranno servizio circa 147 marinai. Un dato sociologico e organizzativo interessante è la composizione dell’equipaggio: circa un quarto del personale (39 unità) è femminile. Si tratta di un’evoluzione significativa per la US Navy, che nell’ultimo decennio ha rimosso le restrizioni per le donne a bordo dei sottomarini, integrando le competenze in un ambiente tradizionalmente e rigorosamente maschile.

Come ha ricordato Sheryl Sandberg, madrina della nave e già dirigente di spicco della Silicon Valley, il design stesso del sottomarino è stato pensato per ospitare un equipaggio misto. L’USS Massachusetts (il quinto vascello a portare questo nome, erede di una corazzata pluridecorata della Seconda Guerra Mondiale) si appresta ora a pattugliare le acque più strategicamente sensibili del globo. Un gigante d’acciaio silenzioso, ma fondamentale per garantire l’attuale ordine marittimo globale.