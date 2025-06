Manovre cinesi nel Pacifico: un segnale di forza

L’episodio si inserisce in un contesto di crescenti attività militari cinesi nel Pacifico. Durante lo stesso fine settimana, le portaerei cinesi Shandong e Liaoning hanno operato all’interno della, che si estende per 200 miglia nautiche dalla costa. La Shandong è stata avvistata a circa 550 km a sud-est dell’isola di Miyako, in Okinawa, mentre conduceva esercitazioni di decollo e atterraggio di caccia e elicotteri. La Liaoning, invece, si trovava a 300 km a sud-ovest dell’isola di Minamitori, per poi spostarsi fuori dalla ZEE per ulteriori esercitazioni.