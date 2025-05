Eni SpA ha firmato un accordo con il Ministero dell’Agricoltura della Costa d’Avorio per esplorare il potenziale della coltivazione di colture destinate alla produzione di biocarburanti nel Paese dell’Africa occidentale.

Il memorandum d’intesa “mira a migliorare la filiera della gomma da fonte vegetale (hevea brasilensis , l’albero della gomma) e a valutare l’introduzione di colture oleaginose su terreni marginali e degradati, contribuendo così allo sviluppo agricolo sostenibile del Paese senza entrare in concorrenza con la produzione alimentare e l’ecosistema forestale”, ha dichiarato in un comunicato online la major energetica italiana controllata dallo Stato.

Eni ha affermato che un progetto esistente in collaborazione con la Federazione ivoriana dei produttori di gomma sta già “consentendo la valorizzazione dei residui di gomma – una coltura ampiamente coltivata nel Paese – trasformandoli in materie prime per la produzione di biocarburanti, con benefici economici e sociali per migliaia di agricoltori”.

Lo scorso anno Eni ha ampliato la propria presenza nel settore degli idrocarburi in Costa d’Avorio, dove è entrata nel 2015, per perseguire anche opportunità di bioraffinazione attraverso la nuova società Eni Natural Energies Côte d’Ivoire.

La nuova società è “dedicata allo sviluppo di filiere sostenibili di materie prime agricole per le bioraffinerie dell’azienda”, ha affermato Eni.

“L’iniziativa fa parte della strategia di Eni per la mobilità sostenibile e del suo più ampio impegno a sostegno di una crescita equa e inclusiva, in linea con gli obiettivi del Piano di Sviluppo Nazionale della Costa d’Avorio”.

Espansione della bioraffinazione

Eni, attraverso la controllata Enilive, ha una capacità produttiva di bioraffinazione di 1,65 milioni di tonnellate metriche all’anno (MMtpa), secondo una dichiarazione di Eni del 27 marzo. Eni punta ad aumentare tale capacità a oltre cinque MMtpa entro il 2030.

L’azienda mira inoltre a raggiungere una produzione di carburante sostenibile per l’aviazione pari a un MMtpa entro il prossimo anno e a raddoppiare tale livello entro la fine del decennio.

Lo scorso anno Eni ha annunciato una riorganizzazione di Enilive, che coinvolge KKR & Co. Inc., al fine di apportare nuovo capitale.

Nel primo trimestre del 2025 l’investitore statunitense ha completato l’acquisto di una quota del 25% di Enilive, che sarà aumentata al 30% dopo la conclusione di un accordo successivo.

“Enilive, con il suo modello di business integrato, rappresenta un ottimo esempio dei progressi del modello di business satellitare, ulteriormente confermato da una valutazione post-money di 11,75 miliardi di euro per il 100% del capitale sociale di Enilive e dall’impegno di KKR a rafforzare il suo ruolo di partner chiave attraverso un accordo, annunciato al mercato il 18 febbraio, per aumentare il capitale sociale di Enilive fino al 100% del capitale sociale di Enilive e l’impegno di K 75 miliardi di euro di Equity Value per il 100% del capitale sociale di Enilive e l’impegno di KKR a rafforzare il proprio ruolo di partner chiave attraverso un accordo, annunciato al mercato il 18 febbraio, per aumentare la propria partecipazione in Enilive di un ulteriore 5%”, ha dichiarato Eni in un comunicato stampa del 6 marzo 2025.

Il modello satellite di Eni prevede “la creazione di società focalizzate e snelle in grado di attrarre nuovi capitali per creare valore attraverso sinergie operative e finanziarie e l’accelerazione della crescita”.

L’utilizzo degli scarti della gomma vegetale apre nuove frontiere sul riutilizzo degli scari agricoli, tra l’altro molto particolari e ricchi di polimeri come il Poliisoprene.