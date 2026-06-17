Emirati, addio a Hormuz: il mega-piano infrastrutturale per aggirare lo stretto

Il recente conflitto con l’Iran ha evidenziato una verità che i mercati conoscevano bene, ma che molti governi preferivano ignorare: lo Stretto di Hormuz è il più grande punto debole dell’economia mondiale. Quando il 20% del petrolio globale resta bloccato in un solo corridoio marittimo, basta una singola crisi per fermare l’intero sistema logistico internazionale. Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno imparato la lezione nel modo più duro e ora puntano a un obiettivo netto e ambizioso: dipendenza zero da Hormuz.

Anche se il recente cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran potrebbe riportare presto la normalità nel passaggio delle navi mercantili, per Abu Dhabi i piani non cambiano. Thani Al Zeyoudi, Ministro del Commercio Estero degli Emirati, è stato estremamente diretto: la rotta marittima può anche riaprire rapidamente, ma il nuovo progetto nazionale andrà avanti. L’incertezza geopolitica costa troppo cara e i mercati globali non perdonano i ritardi nelle forniture.

Il piano infrastrutturale: la fuga verso est

Ma come si aggira un ostacolo di questa portata? La risposta emiratense è un massiccio intervento di spesa pubblica in grandi opere. Gli Emirati vogliono spostare il loro centro logistico e di esportazione verso la costa orientale, affacciandosi direttamente sul Golfo di Oman e, di conseguenza, in mari aperti e sicuri.

Il piano si sviluppa su punti molto precisi:

Potenziamento dei porti storici: Le strutture portuali di Fujairah, Khor Fakkan e Dibba verranno ampliate per gestire volumi di traffico nettamente superiori.

Le strutture portuali di Fujairah, Khor Fakkan e Dibba verranno ampliate per gestire volumi di traffico nettamente superiori. Costruzione di un nuovo scalo: È prevista la realizzazione di almeno un nuovo grande polo commerciale sulla costa orientale.

È prevista la realizzazione di almeno un nuovo grande polo commerciale sulla costa orientale. Nuovi oleodotti: L’attuale tubo che porta a Fujairah (capace di spostare 1,5 milioni di barili al giorno ed evitare i blocchi marittimi) sarà raddoppiato. Il governo sta inoltre valutando la costruzione di un terzo oleodotto strategico, per poter arrivare a trasferire tutta la produzione petrolifera.

L’attuale tubo che porta a Fujairah (capace di spostare 1,5 milioni di barili al giorno ed evitare i blocchi marittimi) sarà raddoppiato. Il governo sta inoltre valutando la costruzione di un terzo oleodotto strategico, per poter arrivare a trasferire tutta la produzione petrolifera. Rete di trasporto terrestre: Saranno investiti miliardi per costruire nuove strade e ferrovie, in modo da collegare i pozzi petroliferi e i centri industriali direttamente ai nuovi porti sull’oceano.

L’impatto economico: spendere oggi per incassare domani

Dal punto di vista economico, si tratta di una scelta estremamente logica. Per evitare che un blocco futuro azzeri le entrate statali, il governo emiratino sta pompando miliardi di dollari nell’economia reale per creare infrastrutture fisiche. È una spesa strategica che costruisce basi solide per le esportazioni di domani, riducendo in modo strutturale il “premio di rischio” che pesa sui barili prodotti nel Golfo.

In questo modo, anche durante una crisi, gli EAU potranno garantire flussi di energia ininterrotti, mantenendo stabili i prezzi e conservando le proprie quote di mercato in Asia e in Europa, a discapito dei paesi concorrenti che rimarranno intrappolati oltre lo stretto.

Le sfide da affrontare

Ovviamente la transizione non sarà priva di ostacoli. Spostare il petrolio via tubo è un’operazione relativamente collaudata, ma gestire altri beni di esportazione è molto più complicato.

Settore Difficoltà di deviazione Soluzione / Ostacolo Petrolio Greggio Bassa Realizzazione di nuovi oleodotti verso Fujairah. Il raddoppio è già al 50% e porterà a circa 3 milioni di barili la quantità GNL e Alluminio Alta Impossibilità di usare tubazioni; necessità di complessi trasporti terrestri. Necessità di realizzare infrastrutture più complesse, come reti ferroviario e gasdotti, con nuovi impianti di liquefazione. Import / Export Civile Molto Alta I porti principali del Paese (come Jebel Ali) restano fisicamente bloccati all’interno del Golfo.

A livello politico e diplomatico, gli Emirati continueranno a chiedere a gran voce che lo Stretto di Hormuz resti aperto, definendolo essenziale per la prosperità globale. Ma nei fatti, si stanno costruendo una colossale uscita di emergenza. Quando le tensioni geopolitiche cambiano la mappa del mondo, chi si fa trovare con una sola via di uscita rischia di rimanere in gabbia.