Elon Musk cala l’asso da 100 miliardi: la Louisiana diventa la base dei razzi giganti, ma la scommessa industriale è al cardiopalma

Un azzardo totale sul futuro dello spazio. Elon Musk ha deciso di raddoppiare la posta in gioco e di investire una cifra mostruosa: 100 miliardi di dollari per costruire una seconda città spaziale sulla costa del Golfo del Messico. La mossa segna una svolta irreversibile per SpaceX, che ha deciso di mandare presto in pensione i suoi collaudati razzi Falcon per puntare ogni singola risorsa su Starship.

La nuova base sorgerà in Louisiana, a Pecan Island nella contea di Vermilion. I terreni, circa 130.000 acri, provengono da un accordo giudiziario che ha chiuso un vecchio contenzioso con il colosso petrolifero ExxonMobil.

Starbase Louisiana will ultimately have over a dozen launch towers, enabling more than 30 Starship flights per day and making it the biggest launch site on Earth! SpaceX makes sci-fi real. https://t.co/C7Ht0U12ba — Elon Musk (@elonmusk) August 25, 2026

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| Parametro | Dettaglio Progetto Starbase Louisiana

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| Investimento previsto | 100 miliardi di dollari

| Occupazione diretta | 3.000 posti stabili (media 92.600 $/anno)

| Picco cantieri | Oltre 30.000 lavoratori edili

| Inizio lavori stimato | Fine 2027

| Primo lancio operativo | Tra il 2029 (SpaceX) e il 2030 (Stato)

| Strutture chiave | 5 complessi di lancio, porto, aeroporto

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Perché SpaceX ha bisogno di un secondo spazioporto?

La risposta sta nei piani produttivi di Musk. La storica base texana di Boca Chica non basta più se l’obiettivo è far decollare migliaia di vettori all’anno per raggiungere l’orbita terrestre, la Luna e Marte. La Florida, con Cape Canaveral, non è comoda. A metà strada c’è la Lousiana.

Per rendere sostenibile il colosso Starship, SpaceX ha bisogno di una frequenza di voli impressionante. Non si tratta solo di esplorazione:

Costellazione Starlink: la rete internet satellitare è la vera fonte di cassa aziendale e richiede lanci continui per rinnovare la flotta in orbita.

la rete internet satellitare è la vera fonte di cassa aziendale e richiede lanci continui per rinnovare la flotta in orbita. Centri dati per l’Intelligenza Artificiale: l’azienda intende collocare nello spazio una nuova rete di satelliti dedicata all’elaborazione dati avanzata, impossibile da sollevare con vettori tradizionali.

l’azienda intende collocare nello spazio una nuova rete di satelliti dedicata all’elaborazione dati avanzata, impossibile da sollevare con vettori tradizionali. La fine dei Falcon 9 e Falcon Heavy: Musk intende ritirare la sua flotta storica non appena Starship volerà regolarmente, costringendo i clienti a salire a bordo del nuovo gigante, con una capacità molto maggiore.

Senza un’infrastruttura massiccia a terra, questo modello di business crolla. Da qui la necessità di un polo industriale costiero senza precedenti che si affianchi all’attuale Space city.

Cosa significa questo fiume di denaro per la Louisiana

Per uno Stato rurale spesso dimenticato dai circuiti della Silicon Valley, un investimento da 100 miliardi di dollari è un terremoto economico positivo. Il piano supera per dimensioni persino i massicci poli tecnologici annunciati di recente nel Sud degli Stati Uniti.

I benefici per il territorio sono evidenti:

Stipendi elevati: i 3.000 nuovi occupati diretti riceveranno in media oltre 92.000 dollari all’anno, una retribuzione quasi tripla rispetto alla media locale.

i 3.000 nuovi occupati diretti riceveranno in media oltre 92.000 dollari all’anno, una retribuzione quasi tripla rispetto alla media locale. Indotto e infrastrutture: le stime pubbliche calcolano oltre 8.000 posti indiretti per la manodopera locale, specialmente per saldatori, carpentieri e tecnici industriali.

le stime pubbliche calcolano oltre 8.000 posti indiretti per la manodopera locale, specialmente per saldatori, carpentieri e tecnici industriali. Gettito per le comunità: l’intesa prevede un flusso di 25 milioni di dollari l’anno per 25 anni a favore della contea locale, garantendo oltre 820 milioni di entrate dirette.

La Louisiana offre vantaggi che pochi altri luoghi possono vantare: abbondanza di gas naturale per alimentare le fabbriche di propellente criogenico, accessi navali profondi e ampie traiettorie sul Golfo.

Una città-fabbrica autosufficiente

Il nuovo spazioporto non sarà solo una rampa di lancio. Come già avvenuto in Texas, SpaceX realizzerà un vero e proprio ecosistema produttivo indipendente.

Il progetto prevede impianti per la produzione del carburante metano-ossigeno liquido, centrali elettriche dedicate, un porto marittimo con acque profonde per movimentare gli stadi dei razzi, un aeroporto aziendale e complessi residenziali per il personale. In pratica, una città privata al servizio dell’orbita terrestre.

I rischi concreti e le incognite tecniche

Dietro i proclami entusiastici, la realtà presenta ostacoli tecnici ed economici molto duri. Innanzitutto, Starship non è ancora un razzo affidabile al 100%. Dopo 13 voli di prova, l’azienda ha accumulato dati ma deve ancora dimostrare di poter recuperare e riutilizzare in tempi rapidi entrambi gli stadi del veicolo dallo stesso sito. Se il riutilizzo non diventa economico e immediato, i costi operativi esploderanno.

C’è poi il tema della sicurezza e della fretta industriale. I cantieri di Boca Chica hanno registrato centinaia di infortuni e perfino incidenti mortali a causa dei ritmi serrati imposti dal vertice aziendale.

Non mancano infine gli attriti ambientali. Le paludi di Pecan Island sono una riserva fondamentale per la fauna migratoria del Golfo, e sono già state colpite dalk disastro della piattaforma BP e la sua enorme perdita petrolifera. L’azienda ha promesso frangiflutti e interventi contro l’erosione costiera, ma l’impatto acustico e termico di migliaia di lanci all’anno su un ecosistema fragilissimo aprirà inevitabilmente battaglie legali.

Starbase, Louisiana will be built to support thousands of Starship flights a year with missions launching to Earth orbit, the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/SE6gyNZWBK — SpaceX (@SpaceX) August 25, 2026

La scommessa è lanciata: Musk trasforma le paludi petrolifere del Sud in una rampa per le stelle. Resta da vedere se la fisica e i mercati finanziari terranno il passo della sua audacia.