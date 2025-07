Sabato, Elon Musk ha dichiarato di aver fondato un nuovo partito politico anche se l’affermazione rimane per ora una sorta di dichiarazione di principio, perché non è collegata a nessuna candidatura diretta.

Il miliardario imprenditore, 54 anni, ha affermato di aver deciso di fondare l‘America Party dopo aver chiesto ai suoi follower se fosse opportuno farlo in un sondaggio online pubblicato venerdì su X.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!

When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.

Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025