Elezioni presidenziali Rumene. Gli Exit Poll danno la vittoria al Primo turno a Simion, e con distacco

I primi risultati dei sondaggi in uscita dopo la fine del primo turno delle elezioni presidenziali del 4 maggio mostrano che George Simion, il candidato dell’AUR, è al primo posto, con oltre il 30% dei voti, a seconda dei sondaggi

Ecco due case di sondaggi che presentano gli exit poll per le elzioni presidenziali odierne:

Sociopol per la TV rumena

CUSR per tv Antena 3 Romania.

Notiamo che questi exit poll non comprendono la cosiddetta “Diaspora”, cioè o rumeni residenti all’estero, che pare siano ancora più propensi a votare Simion.

Il candidato della grande coalizione Socialisti Popolari Crin Antonescu rischia addirittura di restare fuori dal ballottaggio a favore del candidato elettorale Dan, che è anche sindaco di Bucarest. Antonescu ha affermato: La vittoria non è ancora decisa. Contiamo ogni voto”



Quindi Simion si avvia ad essere il candidato in testa per il secondo turno, dopo l’esplusione di Georgescu, che lo ha appoggiato. Alla fine la Corte Costituzionale non è riuscita a cancellare completamente il volere popolare. Tranne che nn annulli anche queste elezioni.