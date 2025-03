Canada: Il Primo Ministro Carney decide la data delle elezioni anticipate

Domenica il primo ministro Mark Carney ha annunciato che il 28 aprile si terranno le elezioni nazionali anticipate, mentre il Canada si trova ad affrontare “la crisi più significativa della nostra vita” causata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Carney ha indetto le elezioni due settimane dopo aver sostituito Justin Trudeau alla guida del partito liberale canadese e due mesi dopo essere entrato nella corsa alla leadership. La data è anticipata per poter sfruttare l’astio della popolazione contro i dazi di Trump dal punto di vista politico.

Carney , ex governatore della Banca del Canada e della Banca d’Inghilterra, ha promesso un “taglio delle tasse per la classe media”, un piano dentistico nazionale e ha fatto appello all’unità in un momento di crisi.

“Chiedo il vostro voto per essere forti in Canada”, ha detto.

La campagna elettorale opporrà Carney, un leader non eletto di 60 anni con esperienza a Wall Street, al leader del partito conservatore Pierre Poilievre, un politico di carriera di 45 anni.

“Lui (Trump) vuole distruggerci in modo che l’America possa possederci. Non permetteremo che ciò accada”, ha dichiarato Carney.

La popolarità del partito liberale è aumentata in risposta alle minacce di annessione e alle tariffe punitive di Trump.

Poilievre ha lanciato la sua campagna a Ottawa domenica e ha detto che il Canada non può permettersi altri quattro anni con il partito liberale.

“È ora di mettere il Canada al primo posto, tanto per cambiare”, ha detto.

“Un nuovo governo conservatore che taglierà le tasse, costruirà case, taglierà gli sprechi, rinchiuderà i criminali, proteggerà i nostri confini e libererà le nostre risorse per riportare a casa i nostri posti di lavoro e affrontare Trump da una posizione di forza”.

I conservatori erano sulla buona strada per vincere facilmente le prossime elezioni generali, dato che il diffuso malcontento per il costo della vita e l’accessibilità degli alloggi ha minato il sostegno ai liberali dopo il quasi decennio di potere di Trudeau.

Poilievre aveva goduto di un comodo vantaggio di 20 punti nei sondaggi fino alle dimissioni di Trudeau all’inizio di gennaio e all’insediamento di Trump nello stesso mese.

(Support Me By Subscribing/Donating) Federal Polling: LPC: 39% (+6)

CPC: 37% (+3)

NDP: 9% (-9)

BQ: 6% (-2)

GPC: 4% (+2)

PPC: 3% (-2) Liaison / Mar 22, 2025 / n=1500 / MOE 2.5% / IVR (% Change w 2021 Federal Election) Check out details on @338Canada at:… — Polling Canada (@CanadianPolling) March 23, 2025

Le ostilità e le minacce tariffarie di Trump hanno unito i canadesi contro un nuovo nemico comune, gli Stati Uniti, portando a un notevole ribaltamento dei consensi per i liberali.

All’inizio del mese, la premier dell’Alberta Danielle Smith ha dichiarato a Breitbart news di aver esortato la Casa Bianca a “mettere in pausa” i dazi che dovrebbero colpire il Canada il 2 aprile per aiutare Poilievre e le possibilità elettorali del partito conservatore.

Poilievre ha cercato di prendere le distanze da Trump e dai sostenitori del Maga che hanno appoggiato il conservatore canadese.

“Prima di tutto ho detto che voglio l’opposto di Donald Trump”, ha dichiarato domenica Poilievre.

Andrew Enns, della società di ricerche di mercato Leger, ha affermato che le elezioni si ridurranno a chi gli elettori riterranno in grado di gestire al meglio l’economia e a chi saprà affrontare Trump.

“Carney ha sicuramente avuto il sopravvento iniziale, con il governo che ha guidato la reazione alle sfide di Trump”, ha detto.

“Ma le elezioni rappresentano un’opportunità per Poilievre di far valere le sue ragioni per costruire un’economia canadese più forte, più forte di quella che i liberali sono stati in grado di realizzare nei loro nove anni di mandato”, ha detto Enns.

La situazione è confusa, ma sicuramente Crney appare più autorevole, dal punto di vista economico, vista la sua esperienza come Governatore della Banca Centrale Canadese e britannica. Nello stesso tempo proprio la sua posizione politica lo rende il meno adatto a trattare con Trump.