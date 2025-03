Dipartimento per la Sicurezza Nazionale USA toglie lo status di protezione a 530 mila migranti

Più di 530.000 immigrati che sono entrati negli Stati Uniti nell’ambito del programma di libertà condizionata umanitaria dell’ex amministrazione Biden vedranno revocato il loro status legale alla fine del mese prossimo, secondo quanto comunicato dal Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (DHS) il 21 marzo.

Il segretario del DHS, Kristi Noem, ha dichiarato nella nota che il dipartimento porrà fine al programma biennale di libertà condizionata, noto come programma CHNV, lanciato nel 2022 dall’allora presidente Joe Biden per consentire l’ingresso di persone provenienti da Cuba, Haiti, Nicaragua e Venezuela, che avevano sponsor statunitensi.

Noem ha dichiarato che il DHS revocherà lo stato di libertà condizionata di questi immigrati il 24 aprile, o entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso nel Registro federale. La pubblicazione ufficiale dell’avviso è prevista per il 25 marzo.

“Gli immigrati in libertà vigilata che non hanno una base legale per rimanere negli Stati Uniti in seguito alla revoca dei programmi di libertà vigilata CHNV devono lasciare gli Stati Uniti prima della data di revoca della loro libertà vigilata”, ha dichiarato la Noem.

L’avviso afferma che Noem può porre fine alla libertà condizionata se stabilisce che “né ragioni umanitarie urgenti né un beneficio pubblico significativo giustificano la permanenza dello straniero negli Stati Uniti” o quando “lo scopo per cui è stato autorizzato è stato raggiunto”.

Biden ha lanciato il programma di libertà condizionata CHNV per i venezuelani nell’ottobre 2022 per ridurre gli attraversamenti illegali delle frontiere facendo arrivare gli immigrati idonei direttamente negli Stati Uniti. Il programma è stato ampliato nel gennaio 2023 per includere gli immigrati provenienti da Cuba, Haiti e Nicaragua.

Il programma consente l’ingresso negli Stati Uniti di un massimo di 30.000 immigrati provenienti da questi quattro Paesi ogni mese, a condizione che soddisfino determinate condizioni, tra cui quella di avere uno sponsor negli Stati Uniti che fornisca loro un sostegno finanziario.

Secondo l’avviso del DHS, dal 2022 circa 532.000 immigrati sono stati autorizzati a entrare nel Paese nell’ambito del programma CHNV, ma non è chiaro quanti siano ancora in possesso di uno status valido.

Nell’agosto del 2024, l’amministrazione Biden ha sospeso il programma di libertà condizionata dopo che le autorità hanno scoperto informazioni fraudolente in migliaia di moduli di richiesta presentati dagli sponsor.

Un rapporto interno dei Servizi per la Cittadinanza e l’Immigrazione degli Stati Uniti (USCIS) ha scoperto che gli sponsor avevano utilizzato numeri di previdenza sociale falsi, numeri di previdenza sociale di persone morte e numeri di telefono falsi. Tutto per far entrare i migranti.

Più tardi, nello stesso anno, l’amministrazione Biden ha impedito ai beneficiari della libertà condizionata CHNV di estendere il loro status legale, ma ha continuato ad accettare nuove domande per il programma di libertà condizionata.

Dopo essersi insediato il 20 gennaio, il presidente Donald Trump ha firmato diverse azioni esecutive per scoraggiare e prevenire l’immigrazione clandestina, tra cui l’aumento delle deportazioni e la cessazione del servizio CBP One app, istituito dall’amministrazione Biden per consentire a coloro che non hanno documenti d’ingresso legali di fissare appuntamenti ai porti d’ingresso degli Stati Uniti.

A seguito dell’ordine di Trump, il segretario del DHS ad interim Benjamine Huffman ha emanato una direttiva per porre fine “all’ampio abuso della libertà condizionata umanitaria” e per eliminare gradualmente tutti i programmi di libertà condizionata che non si allineano alla politica di Trump.

“L’amministrazione Biden-Harris ha abusato del programma di parole umanitarie per permettere indiscriminatamente a 1,5 milioni di migranti di entrare nel nostro Paese”, ha dichiarato Huffman il 21 gennaio. “Tutto questo è stato fermato il primo giorno dell’amministrazione Trump”.

Karen Tumlin, fondatrice e direttrice del Justice Action Center (JAC), un’organizzazione no-profit che difende i diritti degli immigrati, ha definito la mossa dell’amministrazione Trump di porre fine al programma CHNV “sconsiderata” e “crudele”.

Tumlin ha dichiarato in un comunicato che l’improvvisa revoca da parte del DHS dello status legale dei beneficiari del programma CHNV potrebbe causare “inutile caos e strazio per le famiglie e le comunità di tutto il Paese”.

“Il Justice Action Center continuerà a stare al fianco dei beneficiari e dei loro sponsor per proteggere la libertà condizionata umanitaria in tribunale, dove difenderemo la libertà condizionata umanitaria lunedì alle 11.00 a Boston”, ha dichiarato Tumlin.

Il JAC rappresenta un gruppo di beneficiari, sponsor e l’Haitian Bridge Alliance in un’ azione legale presentata contro l’amministrazione Trump il 28 febbraio, in cui si contesta la cessazione del programma di parole umanitarie e gli sforzi per bloccare tutte le domande pendenti.