Canada: scelto il successore di Trudeau, sarà l’ex governatore Carney

Il partito liberale canadese ha eletto Mark Carney come nuovo leader e quindi primo ministro, dando vita a un potenziale faccia a faccia tra l’ex governatore della banca centrale britannica e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Domenica pomeriggio il partito liberale ha annunciato che Carney ha vinto la competizione per sostituire Justin Trudeau, che si è dimesso da leader a gennaio dopo mesi di lotte intestine al partito e di scarsi sondaggi.

Tuttavia, i festeggiamenti per Carney e la sua squadra a Ottawa saranno di breve durata, poiché il Canada deve affrontare una guerra commerciale con il suo vicino meridionale. Trump ha minacciato di imporre ampie tariffe sulle importazioni canadesi e ha insinuato che il Paese dovrebbe diventare il 51° Stato degli USA.

Si prevede che Carney sostituisca immediatamente Trudeau, che domenica era presente all’evento del partito liberale.

Durante la campagna elettorale Carney ha indicato che avrebbe indetto un’elezione subito dopo la conquista della premiership per assicurarsi un mandato da parte del popolo canadese per affrontare la battaglia dei dazi di Trump.

“Carney ha un profilo internazionale e un peso innegabile quando si tratta di trattare questioni economiche, anche se non ha esperienza elettorale”, ha detto Dimitry Anastakis, professore alla Rotman School of Management dell’Università di Toronto.

Carney, laureato a Oxford e in possesso di passaporto britannico, irlandese e canadese, ha battuto l’ex ministro delle Finanze Chrystia Freeland , considerata la sua principale rivale nella corsa.

I regolari attacchi del presidente Trump al Canada – che minaccia di annetterlo e di imporre dazi sul legname, sui prodotti lattiero-caseari e sull’acciaio – hanno rinvigorito un partito liberale che si trovava ad affrontare una sconfitta elettorale quasi certa.

Ora invece il partito di centro sinistra è tornato a guidare alcuni sondaggi davanti al partito liberal consenvatore, che sembrava destinato, sino a un mese fa, a vincere le elezioni e con pure distacco.

Carney ha sostenuto in campagna elettorale di essere un veterano della gestione delle crisi più adatto a gestire le ostilità di Trump, sottolineando il suo periodo come governatore della banca centrale canadese durante la crisi finanziaria globale del 2008 e poi come governatore della banca centrale britannica durante la Brexit.

I sondaggi mostrano che il partito liberale, in particolare con Carney alla guida, può vincere le prossime elezioni.

“Due mesi fa, essere leader dei liberali era come un lavoro senza prospettive”, ha dichiarato David Coletto, amministratore delegato di Abacus Data, una società di sondaggi con sede a Ottawa.

“Grazie a Trump, Mark Carney diventerà il prossimo premier con quasi una probabilità di fare l’impensabile, portando i liberali alla quarta vittoria elettorale consecutiva”.

Per diversi anni ci si aspettava che il partito conservatore e il leader dell’opposizione Pierre Poilievre avrebbero ottenuto facilmente la maggioranza di governo alle prossime elezioni. Ma Trump, e Carney come premier canadese, hanno modificato questa traiettoria.

Mercoledì scorso un sondaggio dell’Angus Reid Institute ha rivelato che il 43% dei canadesi riteneva Carney il migliore per affrontare Trump, rispetto al 34% che ha scelto Poilievre.

Se Trump voleva trattare con qualcuno con una posizione politica più simile alla sua ha completamente sbagliato la strategia, anche se, comunque, Carney sarà molto più pragmatico di Trudeau nelle trattative.

Carney, 59 anni, padre di quattro figlie, si è impegnato a “costruire l’economia più forte del G7” e a “riformare il governo e il sistema fiscale” con nuovi incentivi alla costruzione e agli investimenti. Mentre Trudeau era un liberale estremista e woke, Carney sembra, almeno in apparenza, più pratico. Comunque un duro schiaffo per Polievre.