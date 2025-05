L’azienda di Stato Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ha siglato un accordo decennale con Hoegh Evi per il dispiegamento di un’unità galleggiante di importazione di GNL nei pressi di Alessandria d’Egitto, sul Mediterraneo, mentre il Paese nordafricano lotta per soddisfare l’aumento della domanda di gas e di energia elettrica a fronte di una produzione nazionale in calo.

Hoegh Evi schiererà la nave metaniera Hoegh Gandria a Sumed, vicino ad Alessandria, alla fine del 2026, ha dichiarato lunedì a Bloomberg . La conversione della Hoegh Gandria in un’unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione (FSRU) inizierà immediatamente.

L’Egitto è passato da esportatore netto di GNL a importatore netto di GNL alla fine del 2024, poiché l’anno scorso il Paese ha importato il numero più alto di carichi di GNL degli ultimi anni, cercando di alleggerire la tensione sulla rete e sull’industria tra le carenze energetiche che hanno portato a continui blackout la scorsa estate. Del resto l’Egitto è un paese con 114 milioni d’abitanti, praticamente il doppio che l’Italia, e in sviluppo, per cui necessita energia, e molta.

L’anno scorso, Egyptian Natural Gas Holding ha cercato di affittare un terminale di importazione di gas naturale liquefatto da fornitori di unità FLNG per anticipare la torrida stagione estiva, che di solito provoca blackout elettrici a causa del carico più pesante.

Höegh LNG Holdings Ltd ha annunciato nel maggio 2024 un accordo tra Höegh LNG, Australian Industrial Energy Pty Ltd (AIE) e Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) per l’installazione della Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) Hoegh Galleon, a sostegno della sicurezza energetica in Egitto.

La nuova FSRU, Hoegh Gandria, sostituirà Hoegh Galleon, che attualmente è l’unico terminale di importazione di GNL operativo in Egitto.

Inoltre, l’Egitto ha appena lanciato una nuova gara d’appalto per il petrolio e il gas, invitando le compagnie internazionali a presentare offerte per 13 blocchi offshore e onshore in una tornata di licenze, con l’obiettivo di incrementare la produzione nazionale di petrolio e gas.

Le aziende sono invitate a presentare offerte per sei nuove aree di esplorazione e sette scoperte non sviluppate. Le scoperte non sviluppate si trovano nel Mediterraneo, mentre le sei aree di esplorazione comprendono tre blocchi offshore nel Golfo di Suez e tre aree di esplorazione onshore nel deserto occidentale dell’Egitto. Il Paese ha ricche risorse di gas naturale, e lo importa anche da Israele, ma evidentemente queste risorse non sono abbastanza.