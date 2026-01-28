Effetto sanzioni: la Russia pronta a cedere la raffineria serba a MOL. Un cambio geopolitico nei Balcani

Il presidente serbo ha confermato che la Russia è pronta a vendere la sua quota di controllo nell’unica raffineria di petrolio del Paese e che la ungherese MOL è stata indicata come potenziale acquirente, mentre le sanzioni continuano a mettere sotto pressione gli asset downstream di proprietà russa in Europa.

Il presidente Aleksandar Vucic ha dichiarato che sono in corso trattative sul futuro assetto proprietario della Naftna Industrija Srbije (NIS), che gestisce la raffineria di Pancevo, secondo quanto riportato da Hungary Today . Vucic ha affermato che Mosca ora considera vantaggiosa la vendita della propria partecipazione nelle attuali condizioni di sanzioni e ha riconosciuto che la MOL è stata menzionata in tali discussioni.

NIS è controllata da Gazprom Neft, che detiene poco più del 56% della società, mentre il governo serbo ne possiede circa il 30%. La struttura proprietaria è diventata sempre più problematica poiché le sanzioni complicano l’accesso ai finanziamenti, alle assicurazioni e ai servizi bancari internazionali per gli asset energetici controllati dalla Russia che operano in Europa.

I funzionari russi e le figure del settore considerano la cessione della partecipazione di Gazprom Neft come un modo per preservare le operazioni di raffinazione e il valore degli asset, trasferendo il controllo a un operatore regionale non soggetto a sanzioni. A differenza degli asset a monte, le raffinerie come quella di Pancevo sono esposte a restrizioni immediate legate alle sanzioni sull’approvvigionamento di greggio, sulle esportazioni di prodotti e sul capitale circolante, rendendo sempre più difficile il mantenimento della proprietà russa.

La raffineria di Pancevo ha una capacità di lavorazione di circa 4,8 milioni di tonnellate all’anno e soddisfa la maggior parte della domanda interna di carburante della Serbia, con flussi aggiuntivi verso i mercati balcanici limitrofi. I funzionari serbi hanno ripetutamente sottolineato che il funzionamento ininterrotto dell’impianto è una priorità nazionale, elevando le decisioni di proprietà a livello statale.

Vucic ha affermato che la questione è politicamente delicata e legata al più ampio sforzo della Serbia di bilanciare i legami energetici di lunga data con la Russia con le realtà pratiche della gestione di infrastrutture critiche in un mercato europeo soggetto a sanzioni. L’Ungheria, che ha mantenuto la cooperazione energetica con Mosca pur navigando tra le sanzioni dell’UE, è vista a Belgrado come una possibile controparte in grado di mantenere la raffineria commercialmente redditizia.

La pressione sulle attività russe a valle si è già intensificata in altre parti d’Europa. Lukoil ha visto parti delle sue reti di raffinazione e vendita al dettaglio poste sotto amministrazione speciale o sotto la supervisione del governo in diversi paesi, rafforzando i rischi che corrono attività simili controllate dalla Russia nella regione.

Non sono stati resi noti accordi, valutazioni o tempistiche. Vucic ha affermato che le discussioni sono ancora in corso e che qualsiasi decisione sulla NIS sarà guidata dalla sicurezza dell’approvvigionamento di carburante e dalla continuità operativa piuttosto che dal simbolismo politico.