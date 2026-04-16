Economic Fury: Il Tesoro USA abbatte la scure sulla “flotta ombra” iraniana e sui traffici d’oro

Il 15 aprile 2026, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha deciso di alzare il livello dello scontro finanziario globale. Attraverso una manovra battezzata senza troppi giri di parole “Economic Fury“ (Furia Economica), l’amministrazione statunitense ha intensificato la pressione sull’infrastruttura di trasporto illecito di petrolio dell’Iran. Nel mirino c’è la vasta rete gestita dal magnate Mohammad Hossein Shamkhani e un complesso schema di riciclaggio che lega il petrolio di Teheran all’oro venezuelano, a beneficio di Hezbollah.

Ma cosa significa tutto questo per i mercati e per gli equilibri economici globali? Procediamo con ordine.

Che cosa sono le sanzioni OFAC?

Per i non addetti ai lavori, l‘OFAC (Office of Foreign Assets Control) è di fatto il “bazooka finanziario” del Dipartimento del Tesoro USA. Si tratta dell’agenzia di intelligence e di applicazione delle sanzioni economiche e commerciali basate sulla politica estera degli Stati Uniti.

Quando l’OFAC inserisce un’entità nella sua Specially Designated Nationals (SDN) List, scatta una sorta di “morte civile finanziaria”. Tutti i beni di queste persone o aziende sotto giurisdizione USA vengono congelati. Ancora più rilevante è il meccanismo delle sanzioni secondarie: qualsiasi banca o istituto finanziario globale, anche europeo o asiatico, che faccia affari con i soggetti sanzionati rischia di essere a sua volta tagliato fuori dal sistema in dollari. È un’arma formidabile che sfrutta l’egemonia del biglietto verde nel commercio mondiale.

L’operazione “Economic Fury” e i nuovi bersagli

La nuova spinta propulsiva di Washington, l’operazione Economic Fury, non si limita a colpire i vertici politici, ma mira chirurgicamente alle élite economiche che traggono profitto aggirando i blocchi. A chi si allargano ora le sanzioni?

Principalmente, l’offensiva ha colpito oltre due dozzine tra individui, società di copertura e navi. Si dividono in due grandi filoni:

L’Impero Shamkhani: Figlio dell’ex alto funzionario della sicurezza iraniana Ali Shamkhani, Mohammad Hossein gestisce un impero multimiliardario di vendite di petrolio per conto di Iran e Russia. La sua rete elude i blocchi occidentali utilizzando un labirinto di società di consulenza e spedizioni con sede negli Emirati Arabi Uniti (come Oriel Group o Corplinx Consultancy) e nelle Isole Marshall. L’asse Caracas-Teheran (Petrolio per Oro): La seconda direttrice colpisce Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi, un finanziatore legato a Hezbollah. Il suo schema è da manuale di economia sommersa: contrabbandare petrolio iraniano verso il Venezuela (sotto l’ex regime di Maduro) in cambio di oro a prezzi scontati. L’oro veniva poi trasferito a Teheran tramite la compagnia aerea Mahan Air e infine contrabbandato in Turchia per essere liquidato sul mercato.Probabilmente il cambio di relazioni fra USA e Venezuela ha fornito informazioni essenziali.

Il costo dell’elusione

Ovviamente per poter effettuare questi trasporti di petrolio è stato necessario creare grandi flotte ombra, il tutto collegato a reali società armatrici.

L’uso di tattiche come il trasferimento di petrolio ship-to-ship in mare aperto, lo spoofing (falsificazione) dei sistemi di identificazione automatica (AIS) e le “navi zombie” comporta costi logistici e assicurativi astronomici.

Principali Entità Sanzionate Ruolo nel Network Illecito Sede Oriel Group / Corplinx Copertura amministrativa e societaria Emirati Arabi Uniti Meritron DMCC Approvvigionamento navi per milioni di $ Emirati Arabi Uniti Fleet Tanqo Private Ltd. Gestione di petroliere (es. VERSA, HORAE) India Seyed N. B. Moosavi Finanziere, orchestratore asse oro-petrolio Iran / Globale

La minaccia di sanzioni secondarie sui mercati finanziari è il vero deterrente. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent è stato inequivocabile: gli istituti finanziari sono avvisati: chi tocca queste enetità sanzionate richia, a sua volta, sanzioni. Questo provocherà un ulteriore “de-risking” da parte delle banche occidentali, restringendo il credito per le compagnie di navigazione legittime che operano in aree grigie, con un potenziale, seppur marginale, effetto inflattivo sui costi di nolo globali.

Tuttavia, l’efficacia a lungo termine di queste misure resta dibattuta. Finché esisterà una domanda per il greggio a buon mercato, i mercati paralleli (regolati in oro, diamanti o valute alternative al dollaro) continueranno a prosperare, sostenendo un sistema finanziario ombra sempre più slegato dall’Occidente.