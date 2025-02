Ecco TAIWS, l’arma con AI che sopprime le minacce in 10 millisecondi

L’esercito indiano ha portato la guerra al terrorismo a nuovi livelli con un’arma che, secondo quanto riferito, è in grado di tracciare, individuare ed eliminare le minacce in soli 10 millisecondi.

Si tratta del Ten AI Weapon System, TAIWS: un sistema basato sull’intelligenza artificiale che scansiona vaste aree alla ricerca di movimenti ostili e reagisce alla velocità della luce.

Dotato di una mitragliatrice media, ingaggia rapidamente bersagli fino a 1,8 chilometri di distanza dopo la conferma da parte di un supervisore umano.

“La telecamera indicherà rapidamente all’arma la direzione verso cui puntare. Il tempo di reazione della nostra arma è di 10 millisecondi“, ha dichiarato il colonnello Ashish Dogra, capo della squadra dell’esercito che ha sviluppato il TAIWS.

L’arma sarà impiegata lungo la Linea di Controllo (LoC) dell’India, il confine ad alta tensione con il Pakistan, per contrastare i tentativi di infiltrazione dei terroristi.

”Altamente efficace” nelle prove

Il sistema di puntamento principale del TAIWS è dotato di una telecamera ad alta risoluzione con zoom ottico 40x e imaging termico, che fornisce una visione notturna fino a 2 chilometri.

Se non dovesse individuare un nemico, si attivano automaticamente le telecamere secondarie, assicurando che nessun bersaglio venga mancato.

“Abbiamo creato una rete di telecamere secondarie. Le abbiamo posizionate a intervalli di 500 metri, 1 chilometro, 2 chilometri, a seconda delle esigenze del terreno. Se non riusciamo a ottenere la linea di tiro da una direzione, la otterremo da qualsiasi altra direzione“, ha spiegato Dogra.

“Quindi, un terrorista può nascondersi da una direzione, ma non può nascondersi da tutte le direzioni perché deve muoversi”.

Secondo quanto riferito, l’arma ha dimostrato un successo eccezionale nelle prove, raggiungendo una probabilità di colpire al primo colpo del 100%.

“Sparare a posizioni future”

Costruito per operare in un ambiente accidentato e complesso, il TAIWS crea un “kill box” di 50 metri per 50 metri, assicurandosi che nessun nemico possa fuggire dall’area designata.

Inoltre, l’arma può prevedere e sparare a posizioni future, ciè dove si troverà il bersaglio muovendosi, garantendo una maggiore probabilità di uccisione.

“È stato fatto molto lavoro su questo”, ha sottolineato Dogra. ‘Anche se un terrorista cerca di scappare, verrà comunque colpito’.

A questo punto l’elemento di debolezza della macchina è l’uomo che deve dare il consenso all’uccisione.