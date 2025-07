L’azienda di tecnologia per la difesa Auterion, con sede a Monaco di Baviera, è stata incaricata dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti di fornire all’Ucraina 33.000 kit di attacco per droni guidati da intelligenza artificiale. Si tratta di una fornitura massiccia, che dovrebbe avere la finalità di riequilibrare le forze in campo in Ucraina.

Come annunciato ieri dall’azienda, il contratto da 50 milioni di dollari rappresenta l’ordine più grande nella sua storia fino ad oggi. Secondo l’annuncio, la consegna dei kit di attacco dovrebbe iniziare quest’anno.

“Abbiamo già consegnato migliaia di kit di droni da attacco guidati dall’intelligenza artificiale all’Ucraina, ma questo nuovo ordine aumenta il nostro supporto di oltre dieci volte”, ha affermato Lorenz Meier, CEO di Auterion, citato nella dichiarazione.

Secondo l’azienda, i “Strike Kit” di Auterion si basano sull’avanzata tecnologia Skynode di Auterion, sviluppata a Monaco di Baviera. Questa tecnologia consente di trasformare droni controllati manualmente in sistemi d’arma autonomi dotati di acquisizione del bersaglio controllata dall’intelligenza artificiale. Una volta attivati, i droni sono resistenti ai disturbi elettronici e in grado di rilevare, tracciare e ingaggiare in modo affidabile bersagli in movimento da distanze fino a un chilometro.

Secondo Auterion, lo Skynode Strike Kit ha già dimostrato la sua efficacia in numerose missioni di combattimento in Ucraina. Garantisce l’acquisizione precisa del bersaglio in ambienti operativi complessi, aumentando significativamente l’efficacia della missione e riducendo la vulnerabilità alla guerra elettronica.

“La nostra tecnologia fornisce ad alleati e partner capacità avanzate che possono integrare nei loro settori industriali esistenti per potenziare le capacità di difesa, sfruttando al contempo l’esperienza produttiva dei produttori di droni ad alto volume”, ha affermato Meier. Auterion si considera un pioniere nella coproduzione tra Stati Uniti e Ucraina. Con uffici ad Arlington, in Virginia, e a Monaco di Baviera, in Germania, Auterion è posizionata per supportare iniziative di difesa su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Secondo Auterion, la tecnologia dei droni, collaudata in Ucraina, è molto richiesta anche tra i membri della NATO e nella regione indo-pacifica. La stessa solida tecnologia Skynode è stata integrata e implementata con successo anche a Taiwan, secondo Auterion. Pertanto, l’azienda prevede che il contratto apra la strada a un’ulteriore cooperazione con la NATO e i paesi europei.

L’intelligenza a fine militare è purtroppo una delle evoluzioni più evidenti nel settore bellico in questo momento. Non si tratta di un passaggio positivo, anzi è probabile che l’applicazione su larga scala della IA a livello militare senza limitazioni porti all’estinzione dell’uomo.