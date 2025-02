Disastro Germania: Falliscono anche le fabbriche di Wurstel più famose

La crisi economica in Germania continua a peggiorare, con un aumento delle insolvenze che colpisce vari settori. Neanche le fabbriche del prodotto tipico tedesco, i Wurstel, si salvano, come dimostra il caso del noto produttore di salsicce Meisters Wurst- und Fleischwaren Bautzen GmbH.

Procedura di Insolvenza Preliminare Avviata

Il 19 febbraio 2025, il tribunale distrettuale di Dresda ha dato il via a una procedura di insolvenza preliminare per la Meisters Wurst- und Fleischwaren Bautzen GmbH. L’avvocato Henry Girbig, dello studio legale Tiefenbacher Insolvency Administration / Restructuring, è stato nominato curatore fallimentare provvisorio per gestire questa fase iniziale.

Motivazioni della Crisi

La Meisters Bautzen, come molte altre aziende del settore alimentare, si trova ad affrontare una serie di difficoltà economiche interconnesse:

Aumento dei Costi di Produzione: L’incremento dei prezzi per energia, salari e materie prime ha eroso i margini di profitto. U n problema comune a tutte le aziende tedesche.

A questo si aggiunge la riluttanza dei consumatori ad acquistare, in un contesto di incertezza economica, ha portato a una diminuzione degli ordini.

Perdita di Mercati Esteri: Un caso di afta epizootica presso un fornitore ha causato la perdita di importanti attività di esportazione verso Vietnam e Danimarca, a causa del sospetto che le carni fossero infette. A questo si è aggiunto un aumento della Tassa sulla CO₂ in Danimarcaun fattore che ha ulteriormente complicato le esportazioni verso il mercato danese.

Infine un’interruzione della produzione durata una settimana ha aggravato ulteriormente la situazione finanziaria.

Una vaga speranza

Nonostante il quadro critico, emergono segnali di speranza per il futuro dell’azienda. L’azienda era già andata in bancarotta, ma era stata ritirata dall’attuale amministore delegato, Karl Dominick, che l’avevaa risata anche con il lancio di prodotti innovativi.

Per ora l’attività prosegue in modo provvisorio, in attesa che, eventualmente, subentrino nuovi investitori. Sempre che questi arrivino ed abbiano successo, perché nella Germania di oggi niente è sicuro.