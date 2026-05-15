Diplomazia del gas: come il Pakistan ha rotto l’assedio di Hormuz

Il Pakistan ha garantito il passaggio delle navi che trasportano GNL qatariota attraverso lo Stretto di Hormuz, un risultato diplomatico che nessun altro acquirente di energia è riuscito a ottenere finora durante il conflitto con l’Iran e che alleggerisce fortemente la crisi energetica del paese sud asiatico, fortemente dipendente dal gas naturale del Qatar.

Il Pakistan, che ha svolto il ruolo di mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran e sta fungendo da tramite per i messaggi tra le due parti, sembra aver sfruttato efficacemente i suoi stretti legami sia con il Qatar che con l’Iran per negoziare con successo l’importazione di due navi cisterna che trasportano GNL qatariota.

Il Pakistan fa affidamento da anni sulla fornitura a lungo termine di GNL del Qatar, ma il conflitto in Medio Oriente ha portato alla chiusura della produzione e delle esportazioni di GNL qatariota.

Senza il GNL del Qatar, il Pakistan è stato sconvolto da una crisi energetica in intensificazione, caratterizzata da interruzioni di corrente e razionamento del carburante.

Grazie a un accordo bilaterale tra Pakistan e Iran, due navi che trasportavano GNL qatariota sono arrivate in Pakistan nei giorni scorsi dopo aver attraversato con successo lo Stretto di Hormuz.

Il primo carico di GNL ad aver superato con successo il punto di strozzatura all’inizio di questo mese era diretto in Pakistan.

“Il movimento di GNL legato al Qatar attraverso Hormuz ha mostrato una ripresa limitata ma significativa”, ha affermato giovedì la società di intelligence marittima Windward in un’ analisi sul cessate il fuoco di cinque settimane.

Il 9 maggio, l’Al Kharaitiyat è diventato il primo carico di GNL del Qatar a superare lo Stretto di Hormuz da quando l’Iran lo ha chiuso il 28 febbraio, diretto in Pakistan. Un altro carico di GNL del Qatar è arrivato in Pakistan questa settimana dopo aver attraversato lo stretto all’inizio della settimana.

“Il Pakistan continuerà a coordinarsi strettamente con il Qatar per garantire forniture ininterrotte di GNL”, ha dichiarato giovedì il ministro federale pakistano per il Petrolio, Ali Pervaiz Malik, durante un incontro con l’ambasciatore del Qatar in Pakistan, Ali bin Mubarak Al-Khater.

“Il Pakistan preferisce garantire le forniture da paesi amici e fratelli attraverso le necessarie approvazioni, senza rischiare alcuna perdita di vite umane o di proprietà”, ha affermato il ministro pakistano, aggiungendo che “sono in corso sforzi per garantire ulteriori forniture di gas in vista del fabbisogno energetico nazionale”.

Nei giorni scorsi è risultato che il Pakistan avrebbe ospitato un certo numero di aerei civili e militari iraniani, ufficialmente per missioni di scorta diplomatiche. Una posizione che è stata vista come di collaborazione con Teheran e molti hanno messo in dubbio la capacità di Islamabad di operare come un mediatore terzo.