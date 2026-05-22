Dimissioni al vertice dell’Intelligence USA: Tulsi Gabbard lascia in un momento cruciale

Tulsi Gabbard, Direttrice della National Intelligence (DNI), ha rassegnato ufficialmente le sue dimissioni. La notizia, comunicata al Presidente Donald Trump venerdì all’interno dello Studio Ovale, fissa l’ultimo giorno del suo mandato al 30 giugno 2026. Se da un lato le motivazioni ufficiali per questo addio sono legate a una profonda e toccante tragedia familiare, dall’altro l’uscita di scena della Gabbard lascia un vuoto politico e strategico enorme, in un momento di altissima tensione internazionale per gli Stati Uniti.

I gravi motivi personali

La ragione principale che ha spinto l’ex deputata a lasciare uno degli incarichi più complessi, delicati e dispendiosi in termini di tempo del Paese è purtroppo drammatica. A suo marito, Abraham Williams, è stata recentemente diagnosticata una forma estremamente rara di cancro alle ossa.

Today, with great humility and sincere appreciation, I shared the below letter with President Trump. It has been a profound honor to serve the American people as DNI. pic.twitter.com/p7AZ4wa9Yi — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) May 22, 2026

Nella sua formale lettera di dimissioni, la Gabbard ha mostrato un livello di vulnerabilità emotiva poco frequente nei cinici corridoi di Washington:

Ha sottolineato di non poter, in buona coscienza, chiedere al consorte di affrontare questa terribile lotta da solo mentre lei continua a ricoprire una posizione così assorbente.

Ha ricordato come il marito sia stato la sua vera “roccia” durante i loro undici anni di matrimonio, fornendo un sostegno costante dalle difficili missioni militari in Africa Orientale con le Operazioni Speciali Congiunte, fino alle logoranti e molteplici campagne politiche del passato.

Di fronte a una sfida di salute di questa spaventosa portata, il passo indietro appare non solo pienamente giustificabile, ma umanamente indiscutibile. Tuttavia, chi analizza in modo realistico le dinamiche della capitale sa bene che, spesso, gli eventi personali si intrecciano con un clima politico ormai diventato pesante.

Il retroscena geopolitico: una voce contro la guerra

Risulta infatti impossibile ignorare il contesto geopolitico in cui avvengono queste dimissioni. Tulsi Gabbard – ex democratica, veterana militare e poi passata con decisione nei ranghi dell’amministrazione Trump – rappresentava in modo chiaro l’anima meno interventista e più ferocemente ostile alle “guerre eterne” all’interno dell’intero Gabinetto.

L’addio della DNI arriva con un tempismo che non passa inosservato: segue di poco il lancio di una massiccia campagna militare congiunta tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Questa rischiosa operazione ha messo a durissima prova la permanenza della Gabbard in un’amministrazione che, contro molte previsioni della vigilia, si sta rivelando inaspettatamente propensa all’uso della forza in Medio Oriente. La Gabbard incarnava il freno d’emergenza contro le derive belliciste. La sua assenza potrebbe ora spianare la strada ai falchi dell’amministrazione.

I risultati della gestione Gabbard

Nonostante la sua uscita anticipata, la Direttrice uscente lascia un’impronta radicale sulla comunità dell’intelligence americana, avendo cercato di modificarne in profondità sia i costi che la struttura ideologica:

Trasparenza inedita: ha declassificato oltre mezzo milione di pagine di documenti, inclusi i controversi fascicoli sulle origini dell’indagine “Crossfire Hurricane“, accusando funzionari passati di aver politicizzato l’intelligence contro Trump.

ha declassificato oltre mezzo milione di pagine di documenti, inclusi i controversi fascicoli sulle origini dell’indagine “Crossfire Hurricane“, accusando funzionari passati di aver politicizzato l’intelligence contro Trump. Efficienza gestionale: ha ridotto con decisione le dimensioni delle agenzie, garantendo ai contribuenti un risparmio annuo di oltre 700 milioni di dollar i.

ha ridotto con decisione le dimensioni delle agenzie, garantendo ai contribuenti un risparmio annuo di oltre i. Ristrutturazione interna: ha smantellato i programmi DEI (Diversità, Equità e Inclusione), riorientando l’agenzia verso criteri strettamente operativi.

ha smantellato i programmi DEI (Diversità, Equità e Inclusione), riorientando l’agenzia verso criteri strettamente operativi. Contrasto alla politicizzazione: ha fondato un gruppo di lavoro inedito per smascherare e fermare l’uso strumentale delle agenzie governative a fini politici, fatto che era strabordato durante l’amministrazione Biden.

Mentre il suo vice, Aaron Lukas, si prepara a prendere le redini ad interim, la vera ironia di questa vicenda rimane amara: un’ex militare ha dovuto lottare contro i civili per cercare di mantenere la pace, trovandosi infine costretta a ritirarsi dal fronte politico per combattere l’unica vera battaglia che conta, quella per la vita del proprio marito.