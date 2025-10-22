Digitalizzazione e AI, la nuova frontiera di crescita per i commercialisti

Per gli studi professionali italiani, l’innovazione digitale rappresenta una leva strategica di crescita. Lo conferma la ricerca condotta da Kantar per TeamSystem, tech & AI company italiana leader nello sviluppo di piattaforme digitali per imprese e professionisti. Lo studio, presentato durante la Be Leader Conference di Bologna, mette in luce come l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano ridisegnando i confini della professione contabile.

Oggi quasi una PMI su due (41%) chiede ai propri commercialisti un ruolo più strategico, capace di fornire analisi, visione e orientamento. È una richiesta che spinge gli studi a ripensare il proprio modello di offerta, puntando su servizi a valore aggiunto resi possibili dall’uso di tecnologie avanzate. I professionisti possono così affiancare all’attività tradizionale nuovi ambiti di consulenza, dalla gestione dei dati alla pianificazione finanziaria, fino al supporto alla transizione digitale delle imprese e all’analisi predittiva dei risultati futuri.

Software gestionali evoluti, piattaforme collaborative e sistemi di AI consentono di automatizzare gran parte delle attività operative, liberando tempo e risorse per attività di consulenza. In parallelo, la capacità di interpretare dati e trend diventa un elemento competitivo, permettendo agli studi di differenziarsi sul mercato e offrire nuove soluzioni personalizzate, in grado di rafforzare la relazione di lungo periodo con i clienti.

La ricerca evidenzia anche come il digitale favorisca una relazione più stretta tra impresa e professionista: oltre il 68% delle PMI utilizza strumenti online per condividere documenti, monitorare processi e comunicare con il proprio consulente. Un’evoluzione che si accompagna a un alto tasso di fedeltà, con il 78% delle aziende che mantiene lo stesso commercialista da oltre cinque anni. La tecnologia diventa così un mezzo per ampliare i confini della professione, accrescere la produttività e offrire esperienze più fluide e interattive ai clienti, aprendo la strada a un nuovo modello di consulenza continua e data-driven.

L’intelligenza artificiale apre la strada a servizi predittivi, reportistica evoluta e supporto alle decisioni basato sui dati. Per gli studi, ciò significa nuove opportunità di business e di crescita professionale, in linea con le sfide della digital economy e con la richiesta di competenze sempre più trasversali.

Il General Manager BU Professional Solutions del Gruppo TeamSystem, Giuseppe Busacca, afferma che: “Le imprese chiedono ai propri commercialisti e consulenti del lavoro di essere veri partner di crescita. Il digitale abilita questa trasformazione, rendendo il rapporto più collaborativo e favorendo la nascita di nuovi servizi basati sui dati. L’intelligenza artificiale, in particolare, offre ai professionisti opportunità concrete per contribuire alla digitalizzazione del tessuto produttivo italiano”.