Difesa aerea: la Svizzera “congela” i Patriot e guarda all’Europa. I limiti evidenti dell’industria USA

La Svizzera, storico baluardo di neutralità nel cuore del Vecchio Continente, sta facendo i conti con la dura realtà logistica e produttiva degli Stati Uniti. Il piano per blindare i cieli elvetici, basato sull’acquisto del sistema missilistico americano Patriot, si è infatti arenato contro le difficoltà dell’industria bellica a stelle e strisce. Le consegne dei sistemi di difesa, previste originariamente tra il 2027 e il 2028, sono clamorosamente slittate al 2032, se non oltre.

Un ritardo di almeno cinque anni che non rappresenta solo un problema di sicurezza per Berna, ma suona come un vero e proprio campanello d’allarme globale. La capacità produttiva degli Stati Uniti è oggi evidentemente limitata, strozzata da una domanda mondiale altissima e dall’incapacità fisica di sfornare armamenti in tempi rapidi. Il colosso industriale americano appare affaticato, lento e non più in grado di garantire le tempistiche che un tempo lo rendevano il fornitore di riferimento assoluto.

Di fronte a questo blocco, il governo svizzero non è rimasto a guardare. Come riporta il Financial Times, Markus Mäder, segretario di Stato per la politica di sicurezza, ha riassunto la situazione con una leggera ma pungente ironia: “Non stiamo dicendo di voler cambiare cavallo, ma se un cavallo non è abbastanza veloce… cerchiamo un secondo cavallo”. E questo secondo destriero parla europeo, o meglio, italo-francese.

Berna ha messo gli occhi sul sistema di difesa antiaerea SAMP/T, nello specifico nella sua versione aggiornata e più avanzata, il SAMP/T NG. Questa soluzione, prodotta dal consorzio europeo MBDA insieme a Thales e all’italiana Leonardo, rappresenta oggi la principale vera alternativa ai Patriot americani.

In questo modo, tra l’altro, verrebbe stimolata la produzione in due stati confinanti, con possibile miglioramento dei rapporti, anche di collaborazione militare, nell’area.

Vediamo le differenze pratiche e i vantaggi dell’alternativa in discussione:

Caratteristica Sistema USA (Patriot) Sistema Europeo (SAMP/T NG) Valore commessa svizzera Circa 2,9 miliardi di dollari Da definire, altamente competitivo Stato delle consegne Slittate al 2032 o oltre Prime consegne a Francia e Italia a fine anno Vantaggio strategico Standard NATO storico Interoperabilità totale con l’Europa Affidabilità produttiva Attualmente in forte crisi di ritardi Catena di montaggio in fase di accelerazione

La strategia svizzera, spinta anche dallo shock causato dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, si sta evolvendo rapidamente. Pur rimanendo fuori dall’Unione Europea e dalla NATO, Berna ha capito che l’isolamento non garantisce più la sicurezza.

Ecco i punti chiave del nuovo approccio svizzero:

Interoperabilità: Necessità di far dialogare i propri sistemi di difesa con quelli dei paesi confinanti (Francia, Italia, Germania). Questa è garantita proprio dalla provenienza del sistema

Necessità di far dialogare i propri sistemi di difesa con quelli dei paesi confinanti (Francia, Italia, Germania). Questa è garantita proprio dalla provenienza del sistema Spesa pubblica: Obiettivo di portare il budget per la difesa dall’attuale 0,7% all’1% del PIL entro il 2032. Una mossa che richiederà un aumento dell’IVA per coprire i costi dell’investimento statale.

Obiettivo di portare il budget per la difesa dall’attuale 0,7% all’1% del PIL entro il 2032. Una mossa che richiederà un aumento dell’IVA per coprire i costi dell’investimento statale. Condivisione dati: Scambio di informazioni aeree e spaziali con i vicini, perché “nello spazio da soli non si va molto lontano”.

Tuttavia, questo avvicinamento all’Europa deve superare l’ostacolo della politica interna. La storica neutralità svizzera, che a settembre sarà oggetto di un voto popolare per inserirne un’interpretazione più rigida nella Costituzione, frena gli slanci del governo. Già in passato, la legge sul materiale bellico ha bloccato l’esportazione di munizioni svizzere verso l’Ucraina, irritando non poco i vicini europei. I fornitori sicuramente vorranno prevedere la possibilità di ricomprare parte dei missili in caso di estrema necessità e non vorranno divieti specifici inseriti, ex lege, dalla Svizzera

Inoltre, pesa ancora il ricordo delle polemiche sull’acquisto dei caccia americani F-35, i cui costi reali sono finiti al centro del dibattito politico. Acquistare oggi il sistema SAMP/T NG significherebbe per la Svizzera dare un voto di fiducia all’Europa, superando le inefficienze di un’industria USA che, pur rimanendo un alleato vitale, sta dimostrando tutti i limiti strutturali della sua capacità produttiva.