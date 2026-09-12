Diesel oltre i 6 dollari e impianti al collasso: Trump pronto a usare la legge di guerra per le raffinerie

La Casa Bianca sta valutando la possibilità di ricorrere al Defense Production Act per aumentare la capacità di raffinazione degli Stati Uniti, dato che le raffinerie americane operano già al 98% della loro capacità e i prezzi del diesel hanno superato per la prima volta i 6 dollari al gallone. Diventa quindi essenziale aumentare l’offerta, dato che negli USA il petrolio è disponibile, ma le raffinerie hanno capacità limitata.

Secondo Reuters, la proposta è stata discussa durante il recente incontro del presidente Donald Trump con quasi una dozzina di raffinerie statunitensi. Non è ancora stata presa alcuna decisione definitiva e le discussioni dovrebbero proseguire.

I dirigenti delle raffinerie hanno spiegato ai funzionari dell’amministrazione che i fondi federali consentirebbero di produrre più barili in tempi più rapidi se fossero utilizzati per ampliare gli impianti esistenti o migliorare l’efficienza delle raffinerie. La costruzione di una raffineria completamente nuova costerebbe miliardi e richiederebbe anni.

Il Defense Production Act conferisce al presidente l’autorità di fornire assistenza finanziaria e di destinare risorse industriali a materiali e capacità ritenuti necessari per la difesa nazionale. Trump ha gettato le basi ad aprile, quando ha emanato un decreto presidenziale in cui dichiarava essenziali per la difesa nazionale la produzione petrolifera nazionale, la raffinazione e la capacità logistica. Il decreto autorizzava acquisti, impegni di acquisto e strumenti finanziari ai sensi della Sezione 303 del DPA per aumentare tale capacità.

Le raffinerie statunitensi hanno oggi poco margine di manovra. Il tasso di utilizzo delle raffinerie ha raggiunto il 98% alla fine di agosto, dopo aver trascorso tre mesi consecutivi al di sopra del 95%, il periodo più lungo di questo tipo dal 2000.

Tale produzione è diventata sempre più preziosa man mano che la capacità di raffinazione viene a mancare altrove. Phillips 66 ha stimato il mese scorso che circa 7 milioni di barili al giorno di capacità di raffinazione fossero fuori servizio in Asia e in Medio Oriente, con altri 1,4 milioni di barili al giorno non disponibili in Russia. Questo è l’elemento principale che ha mandato alle stelle il prezzo del carburante diesel.

Le scorte di gasolio negli Stati Uniti sono ora inferiori del 13% alla loro media quinquennale. I prezzi del gasolio hanno superato i 6 dollari al gallone questa settimana, poiché le turbolenze in Medio Oriente e in Russia hanno ridotto le forniture globali di carburante.

Una possibile soluzione sta già prendendo forma in Texas. America First Refining progetta una raffineria da 168.000 barili al giorno nel porto di Brownsville, annunciata a marzo come la prima nuova raffineria statunitense in quasi 50 anni. Secondo Reuters, non è ancora chiaro se il progetto potrà beneficiare dei finanziamenti previsti dal DPA.

Ovviamente una forma di intervento simile sarebbe necessaria anche in Europa, con misure emergenziali che permettessero di incrementare rapidamente la capacità produttiva, ma la retorica ambientalista impedisce questo tipo di intervento.