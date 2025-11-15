Dazi USA-Svizzera: accordo fatto al 15%, ma a che prezzo? La stampa elvetica fa i conti

La “guerra” dei dazi fra Stati Uniti e Svizzera sembra arrivata a un armistizio, ma con un sapore amaro per Berna. Venerdì è stato annunciato un accordo quadro: Washington riduce i dazi punitivi sui prodotti svizzeri, passati in estate dal 31% al 39%, portandoli a un più gestibile 15%. Un sospiro di sollievo per l’industria elvetica, che si allinea così ai concorrenti europei.

Tuttavia, la calma apparente nasconde un conto salatissimo. La Svizzera, in cambio, si è impegnata a un massiccio investimento di 200 miliardi di dollari negli Stati Uniti entro la fine del 2028.

I media svizzeri, come 24 Heures e Tribune de Genève, hanno titolato con un ironico “Grazie Presidente Trump“, citando un tweet del governo svizzero. È un “grazie” che sa di resa. Come notano i giornali, “la Svizzera ha impiegato molto tempo per capire: le regole le fissa Donald Trump”. Si parla senza mezzi termini dei “lunghi vuoti diplomatici del nostro Consiglio Federale”, colpevole di non aver saputo decifrare la “bussola erratica e brutale” della politica americana.

Le Temps accoglie con favore la ritrovata parità competitiva, ma non dimentica “l’umiliazione di agosto” (quando i dazi schizzarono al 39%).

Una vittoria di Pirro?

La Liberté è ancora più diretta: è “una vittoria di Pirro”. Il governo svizzero, scrive il quotidiano di Friburgo, è stato “umiliato” e “preso in giro” dall’inquilino della Casa Bianca, costretto a tornare al tavolo delle trattative “subendo tormenti e ridicolo”.

Il prezzo di questa “normalizzazione” è altissimo. La Svizzera ha dovuto “fare la riverenza al giudice straniero” Trump, impegnandosi a iniettare 200 miliardi di dollari nell’economia USA. Questo, avverte il giornale, cosa significa in concreto?

Il probabile trasferimento di posti di lavoro oltre l’Atlantico.

L’accettazione di importazioni di prodotti agricoli controversi, come carni bovine trattate con ormoni o polli al cloro, la cui produzione è vietata in Svizzera.

Un accordo appeso a un filo

I giornali di lingua tedesca (gruppo Tamedia e Neue Zürcher Zeitung) sono scettiche che questo sia l’accordo finale. L’accordo, sottolineano, è solo un primo passo e deve ancora essere approvato dalle autorità politiche svizzere. “Non è escluso che qualcosa possa andare storto”, avvertono.

La NZZ fa notare che il 15% è comunque molto più alto del 3% medio in vigore a inizio anno. E c’è un’enorme incognita: sulla legalità della strategia tariffaria di Trump sono pendenti dei procedimenti davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Se i giudici dessero torto al Presidente, “tutto sarebbe da rifare”, anche se questo è improbabile.

Ma chi ha negoziato davvero? I media (gruppo CH Media) notano l’assenza della Presidente svizzera Karin Keller-Sutter alla conferenza stampa, dopo la sua “disastrosa telefonata” con Trump in estate. L’emittente pubblica SRF prova a salvare la faccia del Consiglio Federale, promuovendo Guy Parmelin a “uomo forte” che “ha salvato l’industria”.

La realtà, secondo Blick, è un’altra: dove i ministri hanno fallito, sono riusciti gli uomini d’affari privati. Un “club di imprenditori svizzeri” ha incontrato Trump nell’Ufficio Ovale, “gli ha portato regali” e ha ottenuto la sua benevolenza. La politica elvetica si è rivelata rigida, secca, lontana dalla realtà, gli imprenditori invece sono stati pratici ed immediati.

Alla fine la Svizzera si allinea al 15% europeo, ma a quale prezzo? Tutta la UE si è impegnata a investire 500 miliardi negli USA e a comprare gas e petrolio americano. La Svizzera, da sola, dovrà investirne 200… Qualcosa non va. Però la Svizzera, se dovesse rifiutare l’accordo, rischia di tornare nella devastante situazione precedente.

Domande e risposte

Cosa prevede l’accordo commerciale tra USA e Svizzera? L’accordo prevede principalmente la riduzione dei dazi statunitensi sulle merci svizzere dal 39% al 15%, allineandoli a quelli applicati all’UE. In cambio, la Svizzera si è impegnata a investire 200 miliardi di dollari nell’economia statunitense entro il 2028. L’accordo, tuttavia, non è ancora stato ratificato definitivamente e permangono incertezze legali, come un caso pendente alla Corte Suprema USA sulla legittimità stessa della politica tariffaria di Trump.

Perché la stampa svizzera parla di “prezzo alto” e “vittoria di Pirro”? Nonostante il sollievo per la riduzione dei dazi, i media elvetici sottolineano le enormi concessioni fatte da Berna. L’impegno di 200 miliardi di dollari è visto come un esborso che potrebbe tradursi in un trasferimento di posti di lavoro dalla Svizzera agli USA. Inoltre, si teme che l’accordo apra le porte all’importazione di prodotti agricoli statunitensi controversi (come polli al cloro o carni agli ormoni), la cui produzione è vietata in Svizzera per motivi sanitari e ambientali.

Chi ha gestito realmente le trattative per la Svizzera? Ufficialmente, l’accordo è frutto della diplomazia del Consiglio Federale, in particolare del ministro Guy Parmelin. Tuttavia, molti commentatori svizzeri, come il Blick, sostengono che il vero sblocco sia avvenuto grazie al settore privato. Pare che un “club” di influenti imprenditori svizzeri abbia ottenuto un incontro privato con Donald Trump nell’Ufficio Ovale, riuscendo a ottenere la sua benevolenza con un approccio più diretto (e regali) rispetto ai canali diplomatici tradizionali, apparsi lenti e inefficaci.