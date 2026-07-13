Dazi USA: il grande bluff. Come la Cina continua a inondare l’America

Il fallimento della guerra commerciale globale è ormai scritto nei numeri ufficiali della Federal Reserve di New York. Chi pensava che bastasse un colpo di penna doganale per fermare la macchina manifatturiera di Pechino si ritrova oggi a fare i conti con una realtà drammatica: il deficit commerciale degli Stati Uniti viaggia ancora verso la cifra shock di un trilione di dollari, mentre il surplus commerciale della Cina ha registrato il record storico assoluto di 1,2 trilioni di dollari.

Le barriere protezionistiche non hanno bloccato le merci cinesi; hanno solo allungato il viaggio. Il meccanismo, svelato dagli economisti americani, è tanto semplice quanto efficace. I prodotti partono da Pechino come componenti intermedi, sbarcano nei Paesi del Sud-est asiatico (ASEAN) come Vietnam, Thailandia o Malesia, subiscono un rapido assemblaggio finale e cambiano passaporto. Quando la merce arriva nei porti californiani, l’etichetta non dice più “Made in China”, ma “Made in Vietnam”. I dazi punitivi, teoricamente fissati al 34% per Pechino, vengono così aggirati legalmente o quasi, scendendo alla tariffa standard della regione.

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La metamorfosi del commercio globale

La delocalizzazione strategica operata da Pechino ha trasformato i paesi vicini in vere e proprie filiali produttive. Il caso dei computer portatili e dei tablet è emblematico di questo travaso di miliardi:

Settore Informatica (2025) Variazione Bilancia Commerciale USA Deficit USA verso la Cina Precoce calo di circa 24 miliardi di dollari Deficit USA verso l’ASEAN Impennata speculare di 21 miliardi di dollari

Il consumatore americano continua a comprare tecnologia cinese, convinto di sostenere l’industria vietnamita o indiana. Persino il boom dell’intelligenza artificiale e la costruzione dei grandi data center americani, che necessitano di server e apparecchiature di rete per miliardi di dollari, finiscono per alimentare la catena del valore cinese. Dei 70 miliardi di dollari di aumento del surplus commerciale tra Pechino e l’ASEAN, ben 47 miliardi riguardano microchip, memorie e schermi. La testa e il valore aggiunto restano saldamente in Cina, l’acciaio e il cacciavite si spostano poco più a sud.

Gli USA cercano di correre ai ripari rimodulando i dazi per colpire quest’export indiretto, ma è una corsa continua.

Il prezzo dell’inganno: l’efficienza ha un costo

Questo gigantesco gioco delle tre carte doganale non è però un pranzo di gala gratuito. Per le aziende asiatiche, dover ricorrere a questi trucchi logistici comporta un inevitabile aumento dei costi operativi. Spostare componenti, spezzare le catene produttive, aprire stabilimenti di facciata all’estero e gestire doppie fatturazioni genera attriti economici significativi.

Duplicazione dei trasporti marittimi e terrestri.

Spese burocratiche e doganali nei paesi di transito.

Inefficienze strutturali legate alla frammentazione della produzione.

Dal punto di vista keynesiano, queste frizioni non fanno altro che tradursi in una tassa occulta sui prezzi finali. Il risultato pratico? I dazi non hanno protetto l’occupazione manifatturiera americana, ma hanno aumentato l’inflazione interna, costringendo i cittadini statunitensi a pagare di più gli stessi identici beni di prima.

L’Unione Europea dorme mentre Pechino avanza

Se gli Stati Uniti, pur raccogliendo risultati fallimentari, tentano una reazione macroeconomica, l’Europa si distingue per la sua placida immobilità. Mentre Washington cerca di arginare la marea stringendo i controlli sulle regole d’origine, Bruxelles si lascia placidamente inondare dai prodotti cinesi, sia diretti che triangolati. Il surplus commerciale di Pechino è ai massimi dal 2022, cioè dall’immediato post Covid del boom dei consumi.

Senza una politica industriale coordinata e priva di una visione strategica sui flussi commerciali, l’Eurozona si trasforma nel mercato di sbocco ideale per i surplus produttivi che Pechino non riesce a piazzare direttamente in America. La difesa dei mercati interni europei resta affidata a timidi dazi compensativi, spesso tardivi, lasciando i settori industriali strategici continentali esposti a una concorrenza insostenibile.