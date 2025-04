Dazi USA: Cosa può fare l’Italia (a cura di Primo Gonzaga)

PARTE I – SINTESI

Vorrei sottolineare che:

1) Gli USA nel breve CONTINUERANNO AD IMPORTARE in quanto non possono in alcun modo sostituire tutte le merci con produzioni interne. Ridurranno un po’ ma non in maniera significativa.

2) I DAZI SONO DIFFERENZIATI PER PAESE e in una battaglia competitiva favoriranno i prodotti con dazi minori rispetto a quelli con tariffe maggiori.

In altre parole, ci sarà un vantaggio relativo per i paesi con dazi minori, rispetto ad esempio, a Cina e Vietnam (che triangola prodotti cinesi)

Per questo la Politica dei dazi, avrà due effetti:

1) ridurre l’approccio mercantilista e globalista

2) redistribuire una torta tra paesi e quindi ridisegnare i rapporti commerciali di mezzo mondo

Come sopravvivere a questa bordata USA? In due modi:

A) ampliando il mercato interno con una manovra espansiva B) trattando con gli USA da alleati, ottenere dei dazi competitivi e riprendendoci una fetta di produzione delocalizzata in Cina (per questo ci sarà anche per noi la possibilità di riconfigurare i dazi verso paesi che fanno del dumping salariale e ambientale la loro forza).

PARTE II – ANALISI DEI DATI

Per chi vuole approfondire in seguito offriamo una analisi del documento originale della Casa Bianca, e indichiamo i dazi differenziati per paese e infine i dati di import Export di ICE dai quali si può facilmente evincere l’impatto macroeconomico sull’Italia

IL DECRETO ESECUTIVO

Per intraprendere un negoziato corretto e vincente è necessario analizzare le ragioni del Decreto Esecutivo (sotto due parti tradotte del documento originale) e comprendere quali sono i settori più sensibili ai dazi e quelli meno sensibili.

Fonte (Casa Bianca con nostra traduzione )

Leggendo il documento risulta chiaro che gli USA non vogliono più dipendere da altri e soprattutto non vogliono più dipendere da partners commerciali (CINA) che poi sono competitors geopolitici e nello sviluppo di armamenti che ne compromettano la sicurezza.

In questo senso l’Italia non risulta affatto un competitor sia perchè alleato di lungo periodo sia per la tipologia delle sue produzioni esportate in USA