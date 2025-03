Dazi: Trump Minaccia Super-Dazi di ritorsione su Vino e Champagne a causa della Von der Leyen

Il Presidente Donald Trump ha minacciato giovedì di imporre un dazio del 200% sui prodotti alcolici provenienti dalla Francia e da altri Paesi europei.

La minaccia tariffaria arriva dopo che l’Unione Europea ha intenzione di procedere con un dazio previsto sul whisky americano, il famoso Bourbon, e su altri prodotti per 26 miliardi di dollari.

“Se questa tariffa non verrà rimossa immediatamente, gli Stati Uniti imporranno a breve una tariffa del 200% su tutti i vini, i champagne e i prodotti alcolici provenienti dalla Francia e da altri Paesi rappresentati dall’Unione Europea. Questo sarà ottimo per le aziende di vino e champagne negli Stati Uniti”. ha dichiarato Trump in un post sul social della verità.

La minaccia del presidente arriva dopo che mercoledì la Commissione europea ha dichiarato che imporrà contro-tariffe su 26 miliardi di euro (28 miliardi di dollari) di esportazioni di beni statunitensi in risposta alle tariffe del 25% imposte da Trump sulle importazioni di acciaio e alluminio.

Quella della Von der Leyen è stata una delle mosse più insensate, sia perché la UE ha un grosso avanzo commerciale nei confronti degli USA, quindi si presta facilmente a ritorsioni molto pesanti da parte degli USA, sia perché il caso Canada ha dimostrato che i contro dazi, sena nessuna tattativa conducono immediatamente a dazi di ritorsione.

Il ministro del Commercio francese Laurent Saint-Martin ha risposto giovedì al post di Trump, affermando che il Paese proteggerà le proprie industrie.

D. Trump lance la surenchère dans la guerre commerciale qu’il a choisi de déclencher. La France reste déterminée à riposter avec la Commission européenne et nos partenaires. Nous ne céderons pas aux menaces et protègerons toujours nos filières. — Laurent Saint-Martin (@LaurentSMartin) March 13, 2025

Il presidente Trump “sta lanciando l’escalation della guerra commerciale che ha scelto di iniziare”, ha detto Saint-Martin in un post su X che è stato tradotto in inglese. “La Francia rimane determinata a rispondere con la Commissione europea e i nostri partner”.

La Francia ha un surplus commerciale con gli USA per cui sarà veramente interessante sapere come sarà possibile una reazione che abbia effetto sugli USA. Magari bombardando di baguette stantie Washington?

“Le contromisure che prendiamo oggi sono forti ma proporzionate”, ha dichiarato in un comunicato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Le nostre contromisure saranno introdotte in due fasi. A partire dal 1° aprile e pienamente in vigore dal 13 aprile. Nel frattempo, resteremo sempre aperti ai negoziati”. Una delle mosse più controproducenti della storia.

Le esportazioni di vino dell’UE verso gli Stati Uniti hanno avuto un valore di 4,9 miliardi di euro lo scorso anno, secondo l’agenzia statistica europea Eurostat. Si tratta del 29% delle esportazioni complessive di vino dell’UE. Delle esportazioni dell’UE verso gli Stati Uniti, la Francia rappresentava quasi la metà e l’Italia quasi il 40%.

Per questo motivo sarebbe molto utile che Palazzo Chigi prenda il telefono per contattare Trump e cercare, se non di mediare, di evitare che questi dazi colpiscano anche i nostri vini, che costituiscono un’importante fetta dell’export italiano. Seguire la strada delle ritorsioni è quanto mai improduttivo, anche considerando che i idazi su acciaio e alluminio non ci hanno colpito.