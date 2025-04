Da Ravenna a Bassora: Micoperi costruirà la Struttura che permetterà il Boom del petrolio iracheno

Domenica l’Iraq ha finalizzato un accordo per il potenziamento delle infrastrutture di esportazione del petrolio, con l’obiettivo di aumentare la capacità di trasporto del greggio dai terminali meridionali del Paese. Una struttura necessaria per permettere di esportare il petrolio dal paese mediorientale, che confina con il mare solo per un brevissimo tratto.

Sotto la supervisione del Vice Primo Ministro per gli Affari Energetici e Ministro del Petrolio Hayan Abdul-Ghani, la Basra Oil Company ha firmato un contratto con un consorzio composto dall’italiana Micoperi di Ravenna e dalla turca ESTA per la costruzione del terzo oleodotto offshore per l’esportazione del petrolio del Paese.

Abdul-Ghani ha descritto il progetto come una “priorità strategica” per il settore. Ha sottolineato che il nuovo oleodotto migliorerà la sostenibilità delle operazioni di esportazione e garantirà una maggiore affidabilità grazie alla creazione di più punti di esportazione. Si tratta di una conduttura che porterà al mare aperto e quindi a un terminal che permetterà il carico del perolio. Una struttura necessaria per il raggiungimento degli obiettivi petroliferi di Baghdad.

L’iniziativa è pensata per aumentare la flessibilità operativa, consentendo spedizioni di greggio più stabili dai porti del sud. Secondo Abdul-Ghani, la capacità di esportazione del gasdotto dovrebbe raggiungere circa 2,4 milioni di barili al giorno.

Il progetto prevede inoltre l’installazione di un gasdotto da 48 pollici che si estende per 61 chilometri al largo e per altri 9 chilometri sulla terraferma. Il gasdotto potrà poi essere collòegato a una nave per la liquefazione del gas. Il progetto prevede anche la costruzione di due piattaforme offshore, di una boa galleggiante per l’esportazione e di sistemi di supporto per l’elettricità, le comunicazioni, il controllo e la protezione catodica.

Una struttura che, unita alla riapertura dell’esportazione ufficiale dal Kurdistan, permetterà all’Iraq di aumentare fortemente la propria esportazione di idrocarburi.