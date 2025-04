L’Iraq chiede una riunione urgente per riprendere l’Export del petrolio dal Kurdistan

Il Ministero del Petrolio iracheno ha chiesto una riunione urgente per discutere la ripresa delle esportazioni di petrolio dalla regione semi-autonoma del Kurdistan, attesa da tempo e ritardata, hanno riferito venerdì i media statali.

A febbraio, l’Iraq e il Kurdistan sembravano essere vicini a un accordo su tutti i dettagli tecnici e finanziari per la ripresa delle esportazioni a marzo.

Le esportazioni di petrolio dal Kurdistan sono ora ferme da più di due anni, dopo essere state interrotte dal marzo 2023 a causa di una disputa su chi debba autorizzare le esportazioni curde.

Dopo più di un anno di inutili negoziati e controversie sui mancati pagamenti alle aziende petrolifere straniere che operano in Kurdistan, a febbraio l’Iraq ha superato un importante ostacolo per la ripresa delle esportazioni di petrolio del Kurdistan.

Il parlamento iracheno ha votato un piano chiave per il risarcimento delle compagnie petrolifere che operano in Kurdistan, che accelererebbe il riavvio delle esportazioni di greggio dalla regione semi-autonoma.

Il Parlamento iracheno ha approvato degli emendamenti alla legge federale sul bilancio, in base ai quali le compagnie petrolifere internazionali che operano in Kurdistan otterranno un prezzo fisso di 16 dollari al barile per il petrolio prodotto, da pagare in anticipo. Il petrolio sarà consegnato e venduto attraverso la State Oil Marketing Company (SOMO).

Tuttavia, i colloqui si sono arenati nelle ultime settimane e le esportazioni non sono ancora state ripristinate.

I produttori petroliferi stranieri in Kurdistan vogliono accordi solidi e garanzie sui pagamenti passati e futuri prima di riprendere le esportazioni, mentre Baghdad è sotto pressione da parte degli Stati Uniti per consentire l’offerta curda sul mercato, dal momento che l’Amministrazione Trump sta cercando di imporre una riduzione significativa delle esportazioni di petrolio iraniano nell’ambito della campagna di “massima pressione”.

Nel frattempo, l’Associazione dell’Industria Petrolifera del Kurdistan (APIKUR), che raggruppa le compagnie petrolifere straniere che operano in Kurdistan, ha dichiarato: “Siamo pronti a riprendere le esportazioni una volta raggiunti gli accordi con il Governo dell’Iraq e il Governo Regionale del Kurdistan. Proteggere i nostri diritti e i nostri investimenti è essenziale”.

La riapertura dell’export petrolifero curdo, che avverrebbe attraverso l’oleodotto che da Kirkuk arryva al porto turco di Ceyhan, portrebbe sul mercato ufficiale petrolifero diverse centinaia di migliaia di barili di petrolio, circa 450 mila, che attualmente vengono in parte venduti di contrabbando.