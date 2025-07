Il caldo è un problema per tutti, ma lo è soprattutto per chi non va in vacanza, ma si trova a svolgere un faticoso servizio militare in zone desertiche.

Cryogenx, startup londinese specializzata in tecnologia medica, ha ottenuto un finanziamento iniziale di 1,9 milioni di euro (2,2 milioni di dollari) per accelerare lo sviluppo della sua soluzione proprietaria di raffreddamento volta a ridurre lo stress da calore nel personale militare.

L’iniziativa è incentrata sul prodotto di punta di Cryogenx, il CGX1, un “bagno di ghiaccio in uno zaino” che imita l’immersione a bassa temperatura per trattare le malattie legate al calore sul campo, tra cui il colpo di calore, in cui la temperatura corporea interna supera i 40 gradi Celsius (104 gradi Fahrenheit).

Il kit contiene un dispositivo indossabile con cuscinetti conduttivi per il raffreddamento istantaneo anche negli “ambienti più remoti ed estremi”. Questi cuscinetti vengono iniettati con un liquido refrigerante contenuto in piccoli contenitori forniti con il kit.

Il suo design leggero, con un peso di soli 5 chilogrammi, consente di utilizzarlo entro due minuti dalla diagnosi senza preparativi complessi.

L’attrezzatura è abbastanza compatta da poter essere riposta nei vani standard dei veicoli di emergenza e i serbatoi di gas sono completamente riciclabili per un uso futuro.

“Il colpo di calore non è solo un rischio isolato, ma una minaccia globale in aumento e le soluzioni esistenti non sono sufficientemente pratiche per affrontare la sfida”, ha dichiarato Matt Anderson, CEO e fondatore di Cryogenx, citato da Startups Magazine.

“Abbiamo progettato CGX1 come un defibrillatore per il colpo di calore, fornendo ai soccorritori in prima linea e al personale militare la possibilità di trattare efficacemente le malattie legate al calore, ovunque si verifichino”.

Spinta della FDA, promozione del doppio uso

L’ultimo finanziamento di Cryogenx prevede 495.000 euro (576.000 dollari) dal UK Innovation & Science Seed Fund, un’organizzazione di investimento sostenuta dal settore pubblico.

Questa parte sosterrà l’approvazione da parte della FDA del CGX1, pronto per il brevetto, l’aumento della produzione e il lancio delle vendite internazionali.

Oltre al modello standard CGX1, l’azienda britannica sta lavorando a varianti più leggere e modulari della suite, nonché a un modello di abbonamento per garantire entrate a lungo termine.

Una volta approvata, la tecnologia dovrebbe essere offerta al Ministero della Difesa britannico e al Dipartimento della Difesa statunitense.

Sarà inoltre promossa nei settori civili in cui la forza lavoro è soggetta a stress da calore, tra cui l’energia, l’edilizia, l’estrazione mineraria, i servizi di emergenza e lo sport.

“Questo è esattamente il tipo di innovazione a cui miriamo con i nostri investimenti nella difesa e nella sicurezza”, ha dichiarato Alex Leigh, direttore degli investimenti di UKI2S.

“Cryogenx sta affrontando una sfida globale fondamentale con una soluzione che ha il potenziale per trasformare il modo in cui preveniamo e gestiamo le lesioni da calore in tutti i settori. Siamo orgogliosi di supportarli mentre ampliano il loro impatto e stabiliscono un nuovo punto di riferimento per la sicurezza operativa e la resilienza”.