Crollo a Shanghai: la stretta Usa sull’hardware AI fa affondare i mercati cinesi ai minimi di un anno

Un colpo a sorpresa arrivato dritto da Washington ha fatto crollare le Borse cinesi ai livelli più bassi degli ultimi dodici mesi. La proposta statunitense di bandire i componenti ottici cinesi dai server e dai data center federali ha aperto una voragine improvvisa nel settore tecnologico di Pechino, cancellando miliardi di valore in poche ore.

L’indice CSI 300, il paniere che raggruppa i trecento principali titoli di Shanghai e Shenzhen, ha chiuso in calo del 2,2%, scivolando su valori che non si registravano da oltre un anno. A innescare le vendite è stato il tracollo dei titoli legati alle tecnologie ottiche integrate (CPO), snodo fisico essenziale attraverso cui corrono i flussi di dati dei supercomputer per l’intelligenza artificiale.

Se allarghiamo però l’orizzonte temporale a 24 mesi vediamo che siamo ancora ben al di sopra dei minimi biennali:

La notizia di un disegno di legge bipartisan americano contro i produttori cinesi di ricetrasmettitori ottici ha scatenato il panico sui listini:

Zhongji Innolight : -9%

: -9% Eoptolink : -8%

: -8% Indice ChiNext (aziende innovative): -4,5%

(aziende innovative): -4,5% STAR 50 (il listino dei semiconduttori): -4,1%

La caduta fa ancora più rumore perché arriva subito dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Chi si aspettava accordi commerciali o segnali di distensione è rimasto deluso. Come ha sottolineato Yingke Zhou di Barclays, l’incontro è stato soprattutto un esercizio di facciata per stabilizzare le relazioni diplomatiche, senza alcuna sostanza economica tangibile. L’assenza di vertici aziendali cinesi al tavolo aveva già chiarito che non c’era alcuna intenzione di stringere patti d’affari.

A peggiorare il clima interno si è aggiunta un’ulteriore contraddizione. Secondo indiscrezioni di stampa, Pechino potrebbe autorizzare colossi come Alibaba e ByteDance ad acquistare i chip grafici RTX Pro 5500 dell’americana Nvidia. Una scelta pragmatica per non far arretrare le piattaforme digitali nazionali, ma che rischia di affossare la filiera domestica dei chip, presa tra le restrizioni occidentali e la concorrenza interna dei giganti d’oltreoceano.

Indice / Settore Variazione Livello Tecnico / Impatto CSI 300 -2,2% Rischio di rottura verso quota 4.000 punti ChiNext -4,5% Minimi trimestrali sui comparti tech e AI Moduli Ottici (CPO) Fino a -9% Stop alle forniture federali USA

Dal punto di vista dell’economia reale, la frattura è evidente. Le fabbriche cinesi beneficiano della robusta domanda globale di infrastrutture fisiche e digitali, che sostiene tuttora gli utili industriali. Tuttavia, quando mancano investimenti interni ad alto assorbimento e gli sbocchi commerciali esteri vengono tagliati per decreto politico, la produzione resta senza acquirenti stabili.

Senza un reale sostegno alla domanda e senza un piano che protegga la filiera da guerre tariffarie unilaterali, la piazza di Shanghai resta fragile. Con volumi giornalieri fermi e supporti tecnici deboli, la discesa del listino verso quota 4.000 rischia di diventare una realtà molto vicina.