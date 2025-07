La Grosse Koalitione rosso-nera in Germania sta attraversando uno dei suoi momenti più critici e turbolenti. La tensione è palpabile a Berlino, dove il fallimento dell’elezione dei nuovi giudici della Corte Costituzionale Federale ha gettato un’ombra inquietante sul futuro della coalizione. Una vicenda che ha svelato profonde fratture ideologiche e ha portato lo scontro ai massimi livelli.

Il nodo cruciale di questa crisi è la figura di Frauke Brosius-Gersdorf, la candidata proposta dalla SPD. La sua elezione è naufragata principalmente a causa della netta opposizione di una parte della CDU, che ha rifiutato di votare. Perché una tale resistenza? Brosius-Gersdorf è considerata da alcuni settori della CDU una figura “iper pro-abortista” e un’“attivista estremista”, una percezione che ha reso impossibile il compromesso.

Il voto è saltato, lasciando dietro di sé un muro contro muro che sembra insormontabile. La situazione è così tesa che la stessa candidata sta valutando di ritirarsi, nel disperato tentativo di evitare una rottura definitiva della coalizione, le cui conseguenze sarebbero imprevedibili per la stabilità politica tedesca.

La mancata elezione dei giudici è solo la punta di un iceberg di delusioni politiche. Il governo aveva promesso un calo dei prezzi energetici che si è rivelato un miraggio: alla fine lo sconto pare che sarà dell’ordine di 1,3 centesimi a Kw/h, niente. Le defiscalizzazioni non vi saranno, anzi aumenteranno i costi per la previdenza sociale. Però ci sono investimenti nelle armi che, data l’assenza di capacità produttiva in Germania, si tradurranno in ordini di armi all’estero o in inflazione.

Un Governo in Caduta Libera: I Dati dei Sondaggi Parlano Chiaro

Lo stallo sulla Corte Costituzionale e il “caso Brosius-Gersdorf” non sono incidenti isolati. Essi si inseriscono in un quadro più ampio di malcontento per le mancate semplificazioni burocratiche e gli alleggerimenti fiscali promessi. Questa combinazione letale sta affondando la coalizione, anche dal punto di vista del gradimento politico.

I sondaggi parlano chiaro, dipingendo un quadro allarmante. Ad esempio l’ultimo Forsa, di metà luglio, mostra:

La CDU perde due punti percentuali secondo l’ultimo sondaggio Forsa, scendendo al 26% .

perde due punti percentuali secondo l’ultimo sondaggio Forsa, scendendo al . L’opposizione di AfD si avvicina pericolosamente, attestandosi al 24% .

si avvicina pericolosamente, attestandosi al . Anche sinistra della Linke guadagna terreno, avvicinandosi alla SPD e ai Verdi.

Anche un sondaggio Yougov mostra una situazione molto simile, con AfD che ormai ha quasi raggiunto la CDU.

La Grosse Koalitione si sta rivelando un disastro politico per tutti i partiti coinvolti. Più il governo guidato da Merz prosegue, più i danni sembrano accumularsi, minacciando la stabilità politica e il futuro stesso della Germania.

Siamo di fronte a un epilogo incerto per una delle alleanze più importanti d’Europa. Ormai manca poco per vedere un sorpasso di AfD sulla CDU, dopo di che la base dei Democristiani si ribellerà a un cammino che non ha voluto e che non condivide.