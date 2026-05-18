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Crisi energetica e invasione silenziosa: come gli scooter cinesi sfruttano il caro petrolio per conquistare l’Europa
Il blocco di Hormuz fa volare il petrolio, e il colosso cinese Yadea ne approfitta per invadere l’Europa con i suoi scooter elettrici. Un nuovo colpo fatale alla nostra industria in nome del finto “libero mercato”.
Il blocco dello Stretto di Hormuz e la conseguente impennata dei prezzi del petrolio stanno mettendo in ginocchio i consumatori europei, che stanno cercando soluzioni alternative per la propria mobilità, ma, come spesso accade, la crisi di alcuni rappresenta l’occasione d’oro per altri. In questo caso, a festeggiare è Yadea, il gigante cinese degli scooter e delle moto elettriche.
Mentre noi facciamo i conti con il costo del carburante, il produttore di Wuxi vede le sue vendite all’estero schizzare in alto, con un aumento del 70% rispetto al 2025. Il Sud-est asiatico e il Sud America sono già stati conquistati, ma ora il vero bersaglio è l’Europa, iniziando dalle metropoli più grandi, cioè Londra e Parigi.
Wang Jiazhong, vicepresidente di Yadea, non usa mezzi termini: i prezzi elevati del carburante in Occidente sono la migliore campagna pubblicitaria possibile per i loro veicoli elettrici. È la dura legge dei numeri, che possiamo riassumere in modo molto chiaro:
|Obiettivi di Yadea
|Dati e Previsioni
|Vendite estere stimate (anno in corso)
|450.000 unità (da 310.000)
|Nuovi punti vendita esteri (entro il 2026)
|Fino a 10.000 nuovi siti
|Quota di mercato estero attuale
|Circa 2% (con margini di crescita enormi)
|Produzione storica
|Oltre 100 milioni di veicoli venduti
Tutto questo ci porta a una riflessione economica amara ma necessaria. La crisi energetica porterà a un’invasione di biciclette e moto elettriche cinesi? La risposta, dati alla mano, è un netto sì. E questo rappresenta l’ennesimo duro colpo al nostro sistema industriale, già provato da costi di produzione insostenibili.
Ormai ogni crisi globale mette in evidenza un fatto: quello che nei salotti buoni viene chiamato “libero mercato”, nella realtà dei fatti si traduce sempre più spesso in una vera e propria colonizzazione industriale. Le aziende cinesi, cresciute e pasciute grazie alle politiche di sostegno statale di Pechino per la transizione elettrica, arrivano sui nostri mercati con una forza d’urto impossibile da contrastare per i produttori locali.
Il mercato interno cinese, con i suoi 300 milioni di scooter e motocicli elettrici e una popolazione in calo, è ormai saturo, per cui chi vuole espandersi lo può fare solo all’estero. E per aggirare i dazi e le timide barriere commerciali europee, la strategia è da manuale:
- Fabbriche cacciavite: Costruire stabilimenti in Ungheria per avere il marchio “Made in Europe” ed evitare le tariffe doganali. Tanto nessuno controlla seriamente la componentistica, soprattutto se trasita da Rotterdam o Amburgo.
- Sfruttamento dei punti deboli: Puntare sui mercati colpiti dai rincari energetici per offrire un’alternativa immediata e a basso costo.
- Ecosistemi integrati: In paesi con reti elettriche instabili, vendere scooter con batterie capienti (fino a 4kWh) che possono fare da generatori di emergenza per le case. Un’idea brillante che dimostra grande capacità di adattamento. Una mossa astuta, che però ignora i rischi legati agli incendi delle batterie al litio.
L’Europa si trova di nuovo di fronte a un bivio. Accogliere questi prodotti a braccia aperte in nome dell’ecologia e del risparmio immediato per i cittadini, oppure difendere ciò che resta della propria manifattura, che, in questo caso, è soprattutto italiana.
Yadea, nata negli anni ’90 da una coppia di ristoratori e diventata un impero, ha saputo cogliere le opportunità offerte dallo Stato cinese. Noi, invece, continuiamo a subire gli shock esterni, trasformando le nostre emergenze energetiche nei fatturati altrui, soprattutto perché facciamo di tutto per reprimere le nostre capacità imprenditoriali con un milione di norme.
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