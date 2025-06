Ieri è stato un ottimo giorno per Trump. In una giornata che ha segnato un punto di svolta, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha inferto tre duri colpi all’agenda progressista, segnando altrettante vittorie decisive per la presidenza Trump e i conservatori. Appare evidente che gli USA non siano l’Italia, dove la Giustizia è sotto lo stretto controllo della Sinsitra più invedente.

Trump ha pure celebrato l’evento in conferenza stampa:

Le sentenze USA, tutte con un voto di 6-3 lungo linee ideologiche, ridisegnano il panorama legale americano e aprono nuovi interessanti scenari.

1. Vittoria per i Genitori: il Diritto di Scelta sull’Educazione LGBTQ+

In un verdetto che ha fatto tremare i distretti scolastici di tutto il Paese, la Corte si è schierata con i genitori religiosi contro il Consiglio scolastico della Contea di Montgomery, nel caso storico Mahmoud v. Taylor. La sentenza ha ribaltato le decisioni dei tribunali inferiori, stabilendo che le scuole pubbliche non possono negare ai genitori la possibilità di esentare i propri figli dalla frequentazione di lezioni che includono contenuti LGBTQ+.

Il giudice Samuel Alito, scrivendo per la maggioranza, ha dichiarato che negare l’opzione di esenzione impone un “onere incostituzionale sull’esercizio della religione” dei genitori, sottolineando l’obbligo di proteggere lo sviluppo religioso dei bambini.

Questa decisione, descritta come un “colpo di fulmine” per il movimento per i diritti dei genitori, promette di avere implicazioni di vasta portata in tutte le scuole americane. Da ora in poi i consigli scolastici non potanno più imporre l’ideologia gender, altrimenti rischieranno di trovarsi le classi mezze vuole e i portafogli con dentro le cimici.

2. Limiti ai Giudici “Attivisti”: Freno alle Ingiunzioni a Livello Nazionale

In una mossa che ha rafforzato notevolmente il potere presidenziale, la Corte ha limitato la capacità dei giudici federali di emettere “ingiunzioni universali” che bloccano a livello nazionale le politiche esecutive del Presidente. La decisione, arrivata in un caso legato all’ordine esecutivo di Trump sulla cittadinanza per nascita, non ha stabilito la costituzionalità dell’ordine stesso, ma ha di fatto rimosso una delle più potenti armi legali utilizzate dai democratici e dai gruppi di attivisti per ostacolare l’agenda di Trump.

I Dem , che controllano diversi giudici federali o locali, portavano le decisioni del presidente davanti a un giudice che poi le brloccava non solo a livello locale, o per i ricorrenti, ma a livello nazionale. La Corte Suprema ha emesso uno stop a questa pratica.

La sentenza, salutata dal Presidente come una “vittoria monumentale”, significa che le ingiunzioni ora si applicano solo alle parti che hanno intentato la causa, costringendo gli oppositori a intraprendere lunghe e complesse cause legali di classe per ottenere una protezione più ampia.

3. Tutela dei Minori: Via Libera alla Legge sul Controllo dell’Età per i Siti Porno

In un’altra vittoria per i conservatori, la Corte ha confermato una legge del Texas che impone ai siti web per adulti di verificare l’età dei propri visitatori. Con un voto 6-3, la Corte ha respinto la sfida al Primo Emendamento, sostenendo che la protezione dei minori dai contenuti sessualmente espliciti online giustifica l’onere imposto dalla verifica dell’età.

Questa decisione sottolinea la volontà della maggioranza conservatrice di dare priorità alla protezione dei bambini rispetto a presunte libertà di espressione online, in un’epoca in cui i contenuti digitali sono sempre più accessibili.

Con Queste decisioni le politiche progressiste, gender e, in generale, di boicottaggio giuridico delle decisioni presidenziali vengono messe a tacere, o, per lo meno, potentemente ridimesionate. Lasciato a se stesso il potere giudiziario, purtroppo, rivela una partigianeria che lede la democrazia… ma non diciamolo troppo forte. Siamo in Italia, mica negli USA, dove la Corte Suprema può mettere un correttivo.