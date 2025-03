Corso online “Economia del benEssere”

1° Incontro online del Corso di “Economia del benEssere”, mercoledì 12 marzo 2025 dalle ore 20:45.

Scrivi a [email protected] per ricevere gratis il link per collegarti.

Oggi non è più l’economia al servizio delle persone, ma sono le persone al servizio dell’economia. Viviamo completamente ed inconsapevolmente immersi in quella che John Maynard Keynes chiamava la “parodia dell’incubo di un contabile”.

L’economia non può più occuparsi delle persone e dei loro bisogni, perché utilizza parametri economici convenzionali come il PIL e il Debito, oltre a strumenti meramente contabili come il pareggio di bilancio, che in nessun caso permettono di realizzare il benessere e la felicità degli individui.

Inoltre la moneta, strumento fondamentale per lo scambio di beni e servizi, viene creata dalle banche e dai mercati finanziari, che sono interessati solo al profitto ed alla rendita finanziaria.

Stiamo assistendo al progressivo arricchimento di meno dell’1% della popolazione mondiale a scapito di tutti noi, senza che ci rendiamo conto di come e perché sta accadendo tutto ciò.

Cittadini e imprese stanno assistendo da anni al progressivo e continuo aumento della pressione fiscale, riduzione dei servizi e privatizzazione di quelli essenziali, con conseguente aumento dei costi per la loro erogazione.

Dobbiamo passare dal circolo vizioso delle politiche di austerity, che non ha mai risolto i problemi ma anzi li ha solo aggravati, al circolo virtuoso delle politiche espansive, che permetta di finanziare gli investimenti produttivi e di raggiungere la piena occupazione.

L’obiettivo principale dovrebbe essere il “pieno sviluppo della persona umana” e la realizzazione di un “benessere equo e sostenibile per tutti”.

In realtà l’Italia è una nazione ricca da un punto di vista artistico, culturale, ambientale e anche finanziario, ma essendo gravata da un enorme debito pubblico, è costretta a pagare ogni anno fior di interessi ai mercati finanziari e non può fare politiche a favore dei cittadini e delle imprese.

Nonostante ciò, la maggior parte delle persone non si occupa di economia perché la considera una materia difficile ed accessibile solo agli esperti, che seguitano a sbagliare tutte le previsioni e nessuno si pone la domanda se siano incapaci o stiano tutelando altri interessi.

Però una cosa è certa, se non ti occupi di economia, comunque l’economia si occuperà di te, e tendenzialmente lo farà per renderti sempre più povero.

Se vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo e perché, dobbiamo seguire il consiglio di Giovanni Falcone: “Segui i soldi”, nella consapevolezza che dietro la maggior parte dei fatti che accadono nel mondo, contrariamente a ciò che ci viene raccontato, ci sono sempre interessi di tipo economico-finanziario.

Il Corso di “Economia del benEssere” ha l’obiettivo di scoprire come funziona l’attuale sistema economico e monetario, di trovare le cause della permanente crisi economica e sociale, ma soprattutto di individuare soluzioni concrete e realizzabili per migliorare la vita di tutti.

Ma cercheremo anche di smascherare tutte le false emergenze che vengono alimentate per generare in noi paura e senso di colpa, al fine di farci diventare più poveri, erodendo sempre di più la nostra libertà ed i nostri diritti.

Nei successivi mercoledì ci saranno 12 lezioni online costituite da una prima parte di 1 ora circa dove viene illustrato in modo semplice e chiaro con le slides l’argomento trattato, e da un seconda parte dove svilupperemo insieme un dibattito specifico sui temi trattati nella prima parte, con domande e collegamenti alle notizie di attualità.

Durata complessiva di ogni lezione con dibattito circa due ore, con registrazione del video che sarà disponibile per essere visto e/o rivisto dagli iscritti al corso che vogliano recuperare le lezioni perse o approfondire gli argomenti trattati.

Alla fine delle 12 lezioni ci sarà un incontro finale libero per dibattere sugli argomenti trattati ed approfondire alcuni temi specifici di interesse, dopodiché a tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di frequenza.

Questa la pagina del sito con le modalità di iscrizione: https://unmondopositivo.it/corsi/

Questi i passi previsti con la descrizione sintetica degli argomenti trattati:

PERCEZIONE E CAMBIAMENTO – Analisi della percezione come unico strumento per conoscere la realtà, condizionamenti imposti o naturali alla comprensione della verità, come innescare processi virtuosi di cambiamento individuale e collettivo.

ECONOMIA E BENESSERE – Definire in modo semplice e chiaro gli obiettivi dell’economia, che deve essere legata al benessere delle persone, confrontandoli con la situazione attuale e gli strumenti che oggi vengono usati per misurarli.

MONETA E SISTEMA ECONOMICO – Analisi del sistema economico e finanziario, definizione ed illustrazione dei vari tipi di moneta sia storici che attuali, meccanismi di funzionamento del sistema monetario e soggetti attuatori.

BANCHE E CREAZIONE DI MONETA – Definire in modo semplice e chiaro le banche e la loro capacità di creazione del denaro, regole e meccanismi di funzionamento del sistema dei pagamenti bancari.

MONETA E DEBITO – Analisi di un sistema basato esclusivamente su una moneta emessa a debito, evoluzione storica del debito, conseguenze in Italia e nel mondo, impossibilità di raggiungere il benessere integrale.

INFLAZIONE E DEBITO PUBBBLICO – Legame tra moneta e inflazione, lo Stato ed il suo bilancio, il problema del debito pubblico matematicamente inestinguibile e la gestione dei titoli di stato.

CHI HA LA SOVRANITÀ MONETARIA – Di chi è la sovranità monetaria, il rapporto tra creazione monetaria ed inflazione, lo Stato ed il suo bilancio, il problema del debito pubblico matematicamente inestinguibile.

MONETE METALLICHE E BIGLIETTI DI STATO – Storia delle monete metalliche e cartacee dello Stato, l’euro non è una moneta unica ma l’unione di tante monete nazionali, monete da collezione e biglietti di stato.

MONETA ELETTRONICA E CONTI DI RISPARMIO – Emissione di moneta elettronica, vantaggio delle banche pubbliche, Medio Credito Centrale Monte dei Paschi di Siena, conti crrenti di risparmio, Treasury Electronic Money, i Conta de Paupança.

SIRE E CREDITI FISCALI – Il SIRE, Sistema Integrato di Riduzione Erariale, è uno strumento di scambio basato sui crediti d’imposta cedibili, proposti anche da Mario Draghi e previsti dalle norme europee del Manuale del Deficit e del Debito Pubblico, aggiornato nel 2022.

PIANO DI RINASCITA ECONOMICA – La piattaforma elettronica integrata “Conto Italia”, come funziona, aspetti innovativi e tecnologici, conseguenze nell’economia reale e nelle politiche economiche, Piano di Rinascita Economica da 300 miliardi di euro all’anno.

DALLE EMERGENZE AL BENESSERE PER TUTTI – Le comune matrice delle emergenze economica, climatica, sanitaria ed energetica. Come possiamo realizzare una società che superi le emergenze per generare un benessere equo e sostenibile per tutti.

Se vuoi entrare a far parte del gruppo sempre più numeroso di cittadini consapevoli e risoluti che cambieranno il mondo, questo è il corso che fa per te. Partecipa e condividilo con i tuoi amici

