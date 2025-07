La Corea del Sud si trova ad affrontare un problema demografico e, per superarlo, si sta affidando sempre più a robot, droni e tecnologie avanzate, anche nel settore della difesa.

Al MADEX 2025, Hanwha Aerospace ha presentato un nuovo sistema di lancio multiplo (MLRS) progettato per le navi da guerra e per la difesa costiera.

L’azienda ha inoltre riproposto il lanciatore di razzi anfibio senza pilota (UARL) o MRL senza pilota, già presentato al KADEX 2024.

Hanwha Aerospace sta passando alla fase successiva dopo l’artiglieria a razzo K239 Chunmoo.

L’Unmanned Amphibious Rocket Launcher è caratterizzato da una riduzione della manodopera operativa rispetto al K239, da un avanzato sistema di azionamento del modulo di lancio e dalla capacità di utilizzare tutti i missili tattici della serie CTM.

Si dice che l’UARL sia in fase di sviluppo per ridurre drasticamente il numero di operatori necessari per l’artiglieria a razzo K239 Chunmoo, sostituendo il modulo di lancio a propulsione idropneumatica del K239 con un sistema elettrico, che consente il lancio e l’attivazione quasi istantanei di razzi e missili.

Il K239, attualmente esportato in diversi paesi tra cui la Polonia, è una versione 2.0 in grado di azionare un pod modificato per utilizzare i missili tattici della serie CTM, e anche questo UARL utilizza principalmente i missili della serie CTM, ha affermato il responsabile.

Inoltre, il missile CTM-MR (CTM-160), che è il missile tattico che l’UARL utilizzerà principalmente, sarebbe quasi completato e sarà sottoposto a un test di lancio effettivo quest’anno, mentre l’ASBM (missile balistico anti-nave), che è una versione modificata del CTM-MR, sarebbe anch’esso prossimo al completamento dello sviluppo.

È inoltre in fase di sviluppo il CTM-X, con una gittata di circa 500 km, e il piano è quello di garantire una gittata di circa 500 km riducendo il peso della testata del missile tattico CTM-290.

L’UARL , il sistema senza pilota, viene sviluppato in

Tuttavia, in origine, la Corea del Sud aveva intenzione di sviluppare l’UARL dopo l’artiglieria a razzo K239 e di utilizzarlo insieme, ma è stato dglieciso di sviluppare insieme l’HPRS, che è un concetto simile all’HIMARS statunitense, cioè un lanciatore unico modulare in grado di essere utilizzato come artiglieria missilistica con diversi tipi di missili, a seconda delle necessità tattiche, dal breve raggio all’artiglieria per la difesa costiera. Un HIMARS, ma agli steroidi.

L’HPRS (High-Performance Launch Rocket System) è in fase di sviluppo come parte dello sviluppo di un sistema d’arma completo chiamato “High-Performance MRLS”. Lo sviluppo dell’UARL dovrebbe essere completato all’inizio degli anni ’30, mentre quello dell’HPRS dovrebbe essere completato alla fine degli anni ’20.

Lo stesso sistema poi potrebbe avere un uso navale, come rappresentato da immagini HANWA:

Secondo Hanwha, la piattaforma a doppio pod per razzi (si dice che il numero di pod possa variare) derivata dal pod per lanciarazzi UARL / HPRS può essere integrata nelle piattaforme navali senza equipaggio proposte da Hanwha Ocean alla Marina della Repubblica di Corea. Anche in questo caso si cerca, per quanto possibile, di risparmiare nell’equipaggio, preferndo soluzioni senza personale a bordo.

In particolare, Hanwha Aerospace ha dichiarato al MADEX 2025 che se i missili ASBM in grado di colpire le navi vengono integrati in questo sistema di lancio multiplo navale e posizionati su vari tipi di navi di superficie, è possibile effettuare missioni anti-nave immediate sfruttando le caratteristiche degli ASBM.