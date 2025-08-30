Corea del Sud: Vertice Trump-Lee riapre il discorso sul riciclo del carburante nucleare, con possibili usi militari

Il ministro degli Esteri sudcoreano Cho Hyun ha dichiarato che gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno concordato di discutere il ritrattamento del combustibile nucleare a seguito del vertice tra il presidente americano Donald Trump e il presidente sudcoreano Lee Jae Myung tenutosi questa settimana. Un accordo che, vista le dimensione dell’energia nucleare in Corea del Sud è assolutamente rilevante.

“Gestiamo 26 centrali nucleari, acquistando e importando combustibile ogni volta. … Abbiamo sentito la necessità di poterlo ritrattare e produrre il nostro combustibile attraverso concentrati“, ha dichiarato Cho in un’intervista televisiva in diretta giovedì.

”Per fare questo, la cooperazione con gli Stati Uniti è fondamentale. Dobbiamo modificare l’accordo nucleare o utilizzare un altro metodo previsto dall’accordo (tra i due paesi). È quindi molto significativo che abbiamo deciso di avviare discussioni in tal senso”.

La Corea del Sud non è autorizzata a ritrattare il combustibile nucleare esaurito, che può essere utilizzato per fabbricare armi nucleari, senza il consenso degli Stati Uniti in base a un accordo tra i due paesi, però riprocessare combustibile nucleare potrebbe portare a un grosso vantaggio dal punto di vista delle forniture di combustibile nucleare.

La modifica di tale accordo rappresenterebbe un importante cambiamento di politica per gli Stati Uniti, che da tempo cercano di limitare il numero di paesi con questa capacità nell’ambito degli sforzi di non proliferazione.

Cho ha affermato in precedenza che l’intenzione di Seul è di utilizzarlo per scopi industriali e ambientali, non per l’armamento nucleare.

Giovedì ha ribadito che “qualsiasi discorso sul desiderio di dotarsi di armi nucleari proprie o di acquisire potenziali capacità nucleari attraverso la revisione (dell’accordo) sarebbe qualcosa che gli Stati Uniti non potrebbero mai accettare in termini di non proliferazione nucleare complessiva”.

Il Dipartimento di Stato americano non ha fornito risposte specifiche quando è stato chiesto se gli Stati Uniti fossero disposti a modificare l’accordo e che tipo di discussioni avessero accettato, ma un portavoce ha dichiarato: “L’America ha una politica di lunga data volta a limitare la diffusione delle capacità di arricchimento e ritrattamento in tutto il mondo e a perseguire i più elevati standard di non proliferazione raggiungibili in tutti i 123 accordi”.

La sezione 123 dell’Atomic Energy Act statunitense consente la cooperazione con altri paesi che sviluppano capacità nucleari civili, ma specifica i criteri di non proliferazione, tra cui la limitazione dell’arricchimento dell’uranio. La Corea del Sud non possiede armi nucleari, ma confina con la Corea del Nord, che invece ne possiede, e questo potrebbe indurla in tentazione.

Attualmente è protetta dall’«ombrello nucleare» degli Stati Uniti, ma tra le crescenti preoccupazioni sull’affidabilità delle garanzie di sicurezza statunitensi, i sondaggi mostrano che fino al 75% della popolazione sudcoreana è favorevole alla costruzione di un proprio arsenale nucleare.

Daryl Kimball, direttore esecutivo dell’Arms Control Association con sede negli Stati Uniti, ha affermato la scorsa settimana che non vi è alcuna necessità industriale o ambientale pratica per la Corea del Sud di avviare il ritrattamento o di dotarsi di capacità di arricchimento dell’uranio per il proprio programma energetico.

A luglio, Kimball e altri sostenitori della non proliferazione hanno scritto ai legislatori statunitensi esprimendo preoccupazione per i decreti presidenziali firmati da Trump a maggio che impongono uno studio governativo per valutare il potenziale uso civile del combustibile al plutonio, affermando che un’attuazione prematura potrebbe favorire la diffusione di tecnologie sensibili legate alle armi nucleari e aumentare i rischi di proliferazione.

La lettera affermava che gli Stati Uniti non potrebbero scoraggiare efficacemente i paesi dal riciclare il plutonio utilizzabile per scopi militari dal combustibile civile se lo facessero essi stessi. Quindi la soluzione più sicura per gli USA sarebbe riciclare, per conto della Corea del Sud